6e édition - Tournoi de golf à Mirabel

1 droit de jeu et souper, prix incluant la voiturette
1 droit de jeu et souper, prix incluant la voiturette
Le 1X2 - 2 Golf et souper pour les entreprises
425 $
2 droits de jeu et souper, prix incluant la voiturette
2 droits de jeu et souper, prix incluant la voiturette
Le 1X4 - 4 Golf et souper pour les entreprises
825 $
4 droits de jeu et souper, prix incluant la voiturette
4 droits de jeu et souper, prix incluant la voiturette
Le 2X4 - 8 Golf et souper pour les entreprises
1 625 $
8 droits de jeu et souper, prix incluant la voiturette
8 droits de jeu et souper, prix incluant la voiturette
Le 3X4 - 12 Golf et souper pour les entreprises
2 400 $
12 droits de jeu et souper, prix incluant la voiturette
12 droits de jeu et souper, prix incluant la voiturette
Le 4X4 - 16 Golf et souper pour les entreprises
3 000 $
16 droits de jeu et souper, prix incluant la voiturette
16 droits de jeu et souper, prix incluant la voiturette
Le 1X1 - 1 Golf et souper pour les particuliers
225 $
1 Golf et souper, prix incluant la voiturette
1 Golf et souper, prix incluant la voiturette
Le 1X2 - 2 Golf et souper pour les particuliers
450 $
2 Golf et souper, prix incluant la voiturette
2 Golf et souper, prix incluant la voiturette
Grand partenaire
250 $
Votre nom sur le site Internet; logo en projection durant la soirée; logo sur une affiche sur un trou avec d’autres partenaires; logo sur le programme de la journée
Votre nom sur le site Internet; logo en projection durant la soirée; logo sur une affiche sur un trou avec d’autres partenaires; logo sur le programme de la journée
Partenaire Exceptionnel
500 $
Votre nom sur le site Internet; logo en projection durant la soirée; logo mention "EXCEPTIONNEL" sur un trou; logo sur le programme de la journée; logo sur le tableau d'honneur avec mention "EXCEPTIONNEL"
Votre nom sur le site Internet; logo en projection durant la soirée; logo mention "EXCEPTIONNEL" sur un trou; logo sur le programme de la journée; logo sur le tableau d'honneur avec mention "EXCEPTIONNEL"
Partenaire station et concours
1 000 $
Votre nom sur le site Internet; logo en projection durant la soirée; logo grand format sur un trou; logo sur le programme de la journée; logo sur le tableau d'honneur catégorie "STATION ET CONCOURS"
Votre nom sur le site Internet; logo en projection durant la soirée; logo grand format sur un trou; logo sur le programme de la journée; logo sur le tableau d'honneur catégorie "STATION ET CONCOURS"
Partenaire Donateur 1500$ et +
1 500 $
Votre nom sur le site Internet; logo en projection durant la soirée; logo mention "DONNATEUR" sur un trou; logo sur le programme de la journée; logo sur le tableau d'honneur avec mention "EXCEPTIONNEL"; logo sur les tables avec mention en soirée; remerciement par l'animateur; remise d'un prix surant la soirée
Votre nom sur le site Internet; logo en projection durant la soirée; logo mention "DONNATEUR" sur un trou; logo sur le programme de la journée; logo sur le tableau d'honneur avec mention "EXCEPTIONNEL"; logo sur les tables avec mention en soirée; remerciement par l'animateur; remise d'un prix surant la soirée
Souper pour particulier
85 $
Souper pour particulier
Souper pour particulier
Souper pour entreprises
85 $
Souper pour entreprises
Souper pour entreprises
Ajouter un don pour Fondation Annette Cimon Lebel inc.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!