Juillet 2024

Nous allons passer la journée complète à la Ronde avec les jeunes. Il est possible d'apporter un repas froid pour le dîner, mais le jeune devra le manger avant d'entrée sur le site. Il faut prévoir de l'argent pour les repas (dîner et souper). Nous allons revenir à la Maison des jeunes vers 22 h.

Nous allons passer la journée complète à la Ronde avec les jeunes. Il est possible d'apporter un repas froid pour le dîner, mais le jeune devra le manger avant d'entrée sur le site. Il faut prévoir de l'argent pour les repas (dîner et souper). Nous allons revenir à la Maison des jeunes vers 22 h.

Plus de détails...