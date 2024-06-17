Juillet 2024

Nous allons marcher chez Bonheur Boréal et jouer à #Distavie pour permettre au jeune de s'affirmer sur divers sujet.
*L'activité est offerte dans le cadre du projet Jeunesse interconnectée.
Ne pas s'inscrire si le jeune a participé à la dernière cohorte.
Nous allons marcher chez Bonheur Boréal et jouer à #Distavie pour permettre au jeune de s'affirmer sur divers sujet.
*L'activité est offerte dans le cadre du projet Jeunesse interconnectée.
Ne pas s'inscrire si le jeune a participé à la dernière cohorte.
Autocueillette de fraise - 3 juillet, 14 h à 16 h
5 $
Nous allons cueillir des fraises à la Fruitière Laliberté à Saint-Lambert. Le jeune peut apporter un plat pour rapporter des fraises à la maison.
Nous allons cueillir des fraises à la Fruitière Laliberté à Saint-Lambert. Le jeune peut apporter un plat pour rapporter des fraises à la maison.
Zoothérapie - 4 juillet, 13 h à 14 h 30
Gratuit
Le jeune prendra conscience de ses forces, ses défis et différentes facettes de sa personnalité par le biais de défis canins.
*L'activité est offerte dans le cadre du projet Jeunesse interconnectée.
Ne pas s'inscrire si le jeune a participé à la dernière cohorte.
Le jeune prendra conscience de ses forces, ses défis et différentes facettes de sa personnalité par le biais de défis canins.
*L'activité est offerte dans le cadre du projet Jeunesse interconnectée.
Ne pas s'inscrire si le jeune a participé à la dernière cohorte.
La Ronde - 9 juillet, 7 h 30 à 22 h
40 $
Nous allons passer la journée complète à la Ronde avec les jeunes. Il est possible d'apporter un repas froid pour le dîner, mais le jeune devra le manger avant d'entrée sur le site. Il faut prévoir de l'argent pour les repas (dîner et souper). Nous allons revenir à la Maison des jeunes vers 22 h.
Nous allons passer la journée complète à la Ronde avec les jeunes. Il est possible d'apporter un repas froid pour le dîner, mais le jeune devra le manger avant d'entrée sur le site. Il faut prévoir de l'argent pour les repas (dîner et souper). Nous allons revenir à la Maison des jeunes vers 22 h.
Création vidéo - 9 juillet, 13 h à 14 h 30
Gratuit
Nous allons créer de petites mises en situation permettant au jeune de connaître les étapes de la résolution de conflits.
*L'activité est offerte dans le cadre du projet Jeunesse interconnectée.
Ne pas s'inscrire si le jeune a participé à la dernière cohorte.
Nous allons créer de petites mises en situation permettant au jeune de connaître les étapes de la résolution de conflits.
*L'activité est offerte dans le cadre du projet Jeunesse interconnectée.
Ne pas s'inscrire si le jeune a participé à la dernière cohorte.
Escalade - 11 juillet, 16 h 30 à 19 h 30
Gratuit
Nous serons initiés à l'escalade au l'Accroché.
Le jeune doit apporter du linge de sport, des souliers fermés et un souper froid.
*L'activité est offerte dans le cadre du projet Jeunesse interconnectée.
Ne pas s'inscrire si le jeune a participé à la dernière cohorte.
Nous serons initiés à l'escalade au l'Accroché.
Le jeune doit apporter du linge de sport, des souliers fermés et un souper froid.
*L'activité est offerte dans le cadre du projet Jeunesse interconnectée.
Ne pas s'inscrire si le jeune a participé à la dernière cohorte.
Cuisine collective - 15 juillet, 15 h
2 $
Nous cuisinerons des popsicle vers 15 h pour les déguster comme dessert. Nous cuisinerons des clubs sandwich vers 17 h pour le souper.
*L'activité est offerte dans le cadre du projet Jeunesse active, cuisine créative.
Nous cuisinerons des popsicle vers 15 h pour les déguster comme dessert. Nous cuisinerons des clubs sandwich vers 17 h pour le souper.
*L'activité est offerte dans le cadre du projet Jeunesse active, cuisine créative.
Piscine -24 juillet, 14 h
Gratuit
Nous allons se baigner à la piscine à côté de la Maison des jeunes, si la température le permet. Le jeune doit apporter son maillot et sa serviette.
Nous allons se baigner à la piscine à côté de la Maison des jeunes, si la température le permet. Le jeune doit apporter son maillot et sa serviette.
Équitation - 29 juillet, 13 h 30
Gratuit
Les jeunes seront initiés à l'équitation western pendant 2 h 30 à l'Écurie Mavie. Le jeune doit porter un pantalon long qui descend à la cheville, bottillon avec un talon (style botte de pluie) et un casque (vélo ou autres)
*L'activité est offerte dans le cadre du projet Jeunesse active, cuisine créative.
Les jeunes seront initiés à l'équitation western pendant 2 h 30 à l'Écurie Mavie. Le jeune doit porter un pantalon long qui descend à la cheville, bottillon avec un talon (style botte de pluie) et un casque (vélo ou autres)
*L'activité est offerte dans le cadre du projet Jeunesse active, cuisine créative.
Ajouter un don pour Maison des jeunes l'Aigle
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!