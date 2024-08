Souper bénéfice chili des scouts de Montcalm

Pour la deuxième année consécutive, le 10e Groupe scout de Montcalm vous convie à son souper bénéfice où nous vous servirons, cette fois-ci, un délicieux chili! Cet événement sert à financer les activités offertes au groupe ainsi que le matériel qui nous est indispensable.





Au menu de la soirée, un délectable chili cuisiné par le comité de parents bénévoles, un petit dessert, et des numéros présentés par les louves et louveteaux et les guides et éclaireurs!





Le souper bénéfice se déroulera le samedi 6 avril à 17h au sous-sol de l'église des Sts-Martyrs-Canadiens au 945 Avenue de Bienville. À vos agendas!





La formule des tarifs est légèrement différente cette année. Vous aurez le choix entre une petite portion et une grande portion, plutôt qu'un tarif enfant et un tarif adulte. Pour les jeunes qui sont membres des scouts de Montcalm (louves-louveteaux ou guides-éclaireurs) qui souhaiteraient nous donner un coup de main avec le service, ils auront l'option du souper pour 5$. Vous n'avez qu'à inscrire le nom de l'enfant dans l'espace approprié (l'enfant doit être inscrit dans le groupe). Une option végétarienne est également disponible.





La vente se termine le dimanche 24 mars. Au plaisir de vous y voir!