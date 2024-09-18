Sommet alimentaire de l'économie sociale en Montérégie

Toutes organisations communautaires et entreprises d'économie sociale éligible à un membership d'un Pôle d'économie sociale, d'une Corporation de Développement Communautaire (CDC), de la CDRQ et de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie.

Toutes organisations communautaires et entreprises d'économie sociale éligible à un membership d'un Pôle d'économie sociale, d'une Corporation de Développement Communautaire (CDC), de la CDRQ et de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie.

Plus de détails...