F* Intervenir en situation de crise - 7 et 21 octobre 2024

Intervention en situation de crise

CETTE SESSION DE FORMATION EST PROPOSÉE À DISTANCE SUR LA PLATEFORME ZOOM.

ATTENTION AUX HORAIRES : ELLE SE DÉROULERA LE LUNDI 7 OCTOBRE DE 9H À 16H ET LE LUNDI 21 OCTOBRE 2024 DE 9H À 12H .

Cette session permet aux participants d’intervenir en contexte de crise avec agressivité et violence et de désamorcer les escalades agressives afin d’éviter les passages à l’acte. Parmi les notions vues au cours de la formation, notons :

Les concepts de base;

Les cinq paramètres de l’intervention;

La construction d’une crise;

Le recadrage;

Le contrat et la sécurité de l’intervenant.

Par la suite, nous allons approfondir les connaissances relativement à la notion de crise.

Entre autre en faisant :

La typologie des crises abordées : crises psychosociales, psychotraumatiques et psychopathologiques.

L’amorce de l’apprentissage de la méthode de gestion de la crise par la résolution de problème.

La liaison entre la crise en tant que levier de changement.

Les méthodes pédagogiques sont ludiques et expérientielles.

Conçue de manière interactive, elle comprend des exposés théoriques entrecoupés de discussions, de jeux de rôle, de discussions cliniques et d’exercices pratiques.

Préparez vos exemples et expériences !!!





Profil de la formatrice

Mme Chantale Tremblay détient un baccalauréat en criminologie de l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en gestion des organisations de l’Université Laval. Possédant plus de 28 années d’expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux, elle a occupé différents postes dans différentes Direction.

Entre autre, la Direction de la Protection de la Jeunesse, la Direction des Services Adaptés aux Personnes Âgées et maintenant, elle œuvre actuellement à la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique au CIUSSS de la Mauricie et de centre du Québec.

En tant que formatrice et conférencière, elle a travaillé pour le Collège Bois-de-Boulogne de 2008 à 2011, donné des conférences et des formations dans différents colloques à travers le Québec et est formatrice pour l'ASRSQ depuis 2008.





Tarifs

Non-membres : 250 $

Membres : 200$

Bénévoles : 100$









Politique d'annulation et remboursement

Nous vous rappelons que l’annulation d’une inscription effectuée 10 jours ouvrables ou plus avant la tenue de la session n’entraîne pas de frais.





Si l’annulation est effectuée dans un délai de moins de 10 jours ouvrables, une pénalité de 50% du prix de la formation s’applique.





Si un participant inscrit ne se présente pas la journée même, 100% du prix de la formation s’applique.





Nous sommes conscients que des imprévus peuvent arriver compte tenu de vos fonctions. Cependant, cette politique est justifiée par le fait que l'ASRSQ s'est engagée à payer les frais relatifs aux formateurs, aux locaux et aux équipements s'il y a lieu. Également, le fait d'annuler au plus vite votre inscription permettra à un participant, de bénéficier de celle-ci.





Nous vous remercions pour votre compréhension.