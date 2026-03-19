ABC du secours saisonnier - Hiver, printemps et été

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À propos de cet événement
Inscription à la formation hiver du 12 avril pour les membres de la MDF
Inscription à la formation du 12 avril pour les non membres de la MDF
Inscription à la formation du 03 mai pour les membres de la MDF
Inscription à la formation du 03 mai pour les non membres de la MDF
Inscription à la formation du 16 août pour les membres de la MDF
Inscription à la formation du 16 août pour les non membres de la MDF
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