Maison de la Famille Jolicoeur

Organisé par

Maison de la Famille Jolicoeur

À propos de cet événement

Ventes fermées

ABC du secours saisonnier - Hiver, printemps et été

4865 Rue Legendre

Contrecoeur, QC J0L 1C0, Canada

Hiver - 12 avril MEMBRE
20 $

Inscription à la formation hiver du 12 avril pour les membres de la MDF

Hiver - 12 avril NON MEMBRE
25 $

Inscription à la formation du 12 avril pour les non membres de la MDF

Printemps - 3 mai MEMBRES
20 $

Inscription à la formation du 03 mai pour les membres de la MDF

Printemps - 3 mai NON MEMBRES
25 $

Inscription à la formation du 03 mai pour les non membres de la MDF

Été - 16 août MEMBRES
20 $

Inscription à la formation du 16 août pour les membres de la MDF

Été - 16 août NON MEMBRES
25 $

Inscription à la formation du 16 août pour les non membres de la MDF

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!