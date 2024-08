Partenaires: La communication au coeur de l'accessibilité! Édition 2024 (1)

Le ReQIS vous remercie de participer au succès de notre événement et vous offre votre entrée gratuitement.

Lucie Nault

Directrice générale du ReQIS.





Organisé par le Réseau québécois pour l’inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes (ReQIS), ce congrès a pour objectifs de réunir et de mobiliser les personnes influentes de la communauté sourde et malentendante du Québec ainsi que ses alliés afin d’explorer les relations entre l’accessibilité universelle, la défense des droits et la participation citoyenne.

Le congrès La communication au cœur de l’accessibilité! rassemblera des professionnels, des dirigeants d’OBNL, des visionnaires, mais surtout, des personnes sourdes, malentendantes ou ayant le syndrome de Usher. La force du ReQIS provient de ses membres et de ses collaborations. Il mobilise et sensibilise de la population autour de projets d’envergure.





Dans l’esprit du Sommet sur la déficience auditive de 1986 et de l’Après-Sommet de 1997, notre programmation couvera plusieurs enjeux. Elle permettra aux participants de :

Discuter des avancées réalisées ces dernières années,

D’énumérer les difficultés actuelles vécues par la communauté,

D’explorer des pistes de solutions que nous pourrions mettre en place pour améliorer l’inclusion et la participation sociale des personnes vivant avec une surdité.