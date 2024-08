« Si un jour je meurs » - visionnement public gratuit

Animé par la journaliste Marie-Christine Blais, le visionnement de

l'œuvre théâtrale "Si un jour je meurs" sera suivi d'une période d'échanges avec le public.





Ses invités, Dre Andréanne Côté, médecin en soins palliatifs, Gwendal Rault, conseiller-cadre en soins palliatifs, et Nathalie Dubois, bénévole à la Fondation PalliAmi, discuteront des thèmes abordés, tels que la transition des soins curatifs vers les soins palliatifs et vers la fin de vie, et répondront aux questions du public. Une présentation de la Fondation PalliAmi le 29 novembre 2023 de 13 h à 15 h 30 l’auditorium Rousselot de l’Hôpital Notre-Dame, 1560 rue Sherbrooke Est, rez-de-chaussée du Pavillon Lachapelle, local DR-1119.





Entrée gratuite - Réservation requise au plus tard le 27 novembre.