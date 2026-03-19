Aviron Lachine

Organisé par

Aviron Lachine

À propos de cet événement

ABONNEMENT RÉCRÉATIFS / MAÎTRES - ÉTUDIANTS - SAISON 2026

2801 Bd Saint-Joseph

Lachine, QC H8S 4B7, Canada

Adulte
480 $

Le coût total inclut l’abonnement ainsi que les frais d’adhésion AQA/RCA de base.

La hausse des prix pour la prochaine saison en 2026 peut être expliquée par l'augmentation des frais liés à l'AQA et au RCA cela se traduit par une augmentation annuelle des prix, plus marquée que les années précédentes.


Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001

Étudiant
405 $

Le coût total inclut l’abonnement ainsi que les frais d’adhésion AQA/RCA de base.


La hausse des prix pour la prochaine saison en 2026 peut être expliquée par l'augmentation des frais liés à l'AQA et au RCA cela se traduit par une augmentation annuelle des prix, plus marquée que les années précédentes.

Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001

L’abonnement étudiant est offert aux étudiants de 16 à 21 ans, inclusivement.

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