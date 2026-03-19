ABONNEMENT RÉCRÉATIFS / MAÎTRES - ÉTUDIANTS - SAISON 2026

Le coût total inclut l’abonnement ainsi que les frais d’adhésion AQA/RCA de base.



La hausse des prix pour la prochaine saison en 2026 peut être expliquée par l'augmentation des frais liés à l'AQA et au RCA cela se traduit par une augmentation annuelle des prix, plus marquée que les années précédentes.



Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001