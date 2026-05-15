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À propos de cet événement

"Mon sac de légumes locaux" MRC des Sources 2026

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Mercredi le 2 septembre 2026 item
Mercredi le 2 septembre 2026
17 $
Disponible jusqu'au 31 août

Ce sac contient :

1.5 livre de carotte

750g de haricots vert ou jaune

390g de tomates cerise

ail



Mercredi le 16 septembre 2026 item
Mercredi le 16 septembre 2026
17 $
Disponible jusqu'au 14 sept.

Ce sac contient :

1.5 livre de carottes

135 gr de mesclun

300 gr de poivrons

oignon rouge

Mercredi le 30 septembre 2026 item
Mercredi le 30 septembre 2026
17 $
Disponible jusqu'au 28 sept.

Ce sac contient :

1.5 livre de carottes

1 livre de betteraves

1 botte de radis

laitue



Mercredi le 14 octobre 2026 item
Mercredi le 14 octobre 2026
17 $
Disponible jusqu'au 12 oct.

Ce sac contient :

1.5 livre de carottes

250 gr d'épinard

ail

courge délicata

Mercredi le 28 octobre 2026 item
Mercredi le 28 octobre 2026
17 $
Disponible jusqu'au 26 oct.

Ce sac contient :

1.5 livre de carottes

botte de rabioles

laitue

chou-fleur

Mercredi le 11 novembre 2026 item
Mercredi le 11 novembre 2026
17 $
Disponible jusqu'au 9 nov.

Ce sac contient :

1.5 livre de carotte

1 livre de poireau

ail

mesclun

Mercredi le 25 novembre 2026 item
Mercredi le 25 novembre 2026
17 $
Disponible jusqu'au 23 nov.

Ce sac contient :

1.5 livre de carotte

botte d'oignons verts

choux chinois (napa)

laitue

Mercredi le 9 décembre 2026 item
Mercredi le 9 décembre 2026
17 $
Disponible jusqu'au 7 déc.

Ce sac contient :

1.5 livre de carotte

1 livre de panais

1 livre de radis melon

200gr de mini bock choy

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