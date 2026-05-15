"Mon sac de légumes locaux" MRC des Sources 2026

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À propos de cet événement
En ajoutant un montant à votre commande, vous permettez à une personne en situation de vulnérabilité vivant dans la MRC des Sources d'avoir accès à des légumes frais et locaux à proximité de leur domicile.
MERCI!
Ce sac contient :
1.5 livre de carotte
750g de haricots vert ou jaune
390g de tomates cerise
ail
Ce sac contient :
1.5 livre de carottes
135 gr de mesclun
300 gr de poivrons
oignon rouge
Ce sac contient :
1.5 livre de carottes
1 livre de betteraves
1 botte de radis
laitue
Ce sac contient :
1.5 livre de carottes
250 gr d'épinard
ail
courge délicata
Ce sac contient :
1.5 livre de carottes
botte de rabioles
laitue
chou-fleur
Ce sac contient :
1.5 livre de carotte
1 livre de poireau
ail
mesclun
Ce sac contient :
1.5 livre de carotte
botte d'oignons verts
choux chinois (napa)
laitue
Ce sac contient :
1.5 livre de carotte
1 livre de panais
1 livre de radis melon
200gr de mini bock choy
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!