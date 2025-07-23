Abonnement "Mon sac de légumes locaux" MRC du Val-Saint-François

Organisé par
À propos de cet événement
Le sac contient : 3 lb patates, 2 lb de carottes bio, 1 lb de haricots bio et une barquette de tomates cerises bio.
Le sac contient : 3 lb de patates, 2 lb de carottes bio, 1 lb de haricots bio et poivrons bio.
Le sac contient : 3 lb de patates, 2 lb de carottes bio, oignons et ail bio.
Le sac contient : 3 lb de patates, 2 lb de carottes bio, oignons et 250 g d'épinard bio.
Le sac contient : 3 lb de patates, 2 lb de carottes bio, rabioles bio (navet blanc) et 1 chou bio.
Le sac contient : 3 lb de patates, 2 lb de carottes bio, 1 laitue et 2 lb de betteraves bio.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!