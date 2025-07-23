TACAF

Abonnement "Mon sac de légumes locaux" MRC du Val-Saint-François

MRC du Val-Saint-François

Mercredi le 3 septembre 2025
15 $

Le sac contient : 3 lb patates, 2 lb de carottes bio, 1 lb de haricots bio et une barquette de tomates cerises bio.

Mercredi le 17 septembre 2025
15 $

Le sac contient : 3 lb de patates, 2 lb de carottes bio, 1 lb de haricots bio et poivrons bio.

Mercredi le 1er octobre 2025
15 $

Le sac contient : 3 lb de patates, 2 lb de carottes bio, oignons et ail bio.

Mercredi le 15 octobre 2025
15 $

Le sac contient : 3 lb de patates, 2 lb de carottes bio, oignons et 250 g d'épinard bio.

Mercredi le 29 octobre 2025
15 $

Le sac contient : 3 lb de patates, 2 lb de carottes bio, rabioles bio (navet blanc) et 1 chou bio.

Mercredi le 12 novembre 2025
15 $

Le sac contient : 3 lb de patates, 2 lb de carottes bio, 1 laitue et 2 lb de betteraves bio.

