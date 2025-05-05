Abonnement prestige 2025-2026

Inclus dans votre achat : 2 abonnements pour les 5 concerts classique; 2 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 1 billet-stationnement pour chaque concert choisi; 2 billets pour le concert musique de chambre de votre choix; 1 invitation à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme.
Inclus dans votre achat : 2 abonnements pour les 5 concerts classique; 2 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 1 billet-stationnement pour chaque concert choisi; 2 billets pour le concert musique de chambre de votre choix; 1 invitation à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme.
Inclus dans votre achat : 4 abonnements pour les 5 concerts classique ou 2 abonnements pour tous les concerts de la saison; 4 ou 2 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 2 ou 1 billet(s)-stationnement(s) pour chaque concert choisi; 2 abonnements pour les 4 concerts musique de chambre; 2 billets pour la partie concert de l'Événement-bénéfice annuel; 1 invitation à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme.
Inclus dans votre achat : 4 abonnements pour les 5 concerts classique ou 2 abonnements pour tous les concerts de la saison; 4 ou 2 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 2 ou 1 billet(s)-stationnement(s) pour chaque concert choisi; 2 abonnements pour les 4 concerts musique de chambre; 2 billets pour la partie concert de l'Événement-bénéfice annuel; 1 invitation à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme.
Partenaire prestige - Forfait d'abonnement Grand Ambassadeur
2 500 $
Valide pour un an
Inclus dans votre achat : 4 abonnements pour les 5 concerts classique; 4 billets pour les 4 concerts à la carte; 4 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 2 billets-stationnements pour chaque concert choisi; 4 abonnements pour les 4 concerts musique de chambre; 2 billets pour le souper spectacle de l'Événement-bénéfice annuel; 2 billets pour la partie concert de l'Événement-bénéfice annuel; 1 invitation à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme.
Inclus dans votre achat : 4 abonnements pour les 5 concerts classique; 4 billets pour les 4 concerts à la carte; 4 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 2 billets-stationnements pour chaque concert choisi; 4 abonnements pour les 4 concerts musique de chambre; 2 billets pour le souper spectacle de l'Événement-bénéfice annuel; 2 billets pour la partie concert de l'Événement-bénéfice annuel; 1 invitation à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme.
Ajouter un don pour Orchestre symphonique de Sherbrooke
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!