Orchestre Symphonique Du Saguenay-Lac St-Jean Inc.

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Orchestre Symphonique Du Saguenay-Lac St-Jean Inc.

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Abonnements Saison 2026-2027

Abonnement 13 concert item
Abonnement 13 concert
482,20 $

Rabais de 30 %

Prix régulier : 656 $

Frais de services : 23 $

0
Abonnement 6 grands concerts item
Abonnement 6 grands concerts
298,50 $

Rabais de 25 %

Prix régulier : 378 $

Frais de services 15 $ insclus

15 % de rabais sur les autres concerts à l'unité

0
Abonnement flexible 3 concerts et + | Romantisme Slaves item
Abonnement flexible 3 concerts et + | Romantisme Slaves
57,75 $

15 % de rabais appliqué
Frais de services 2,50 $ inclus

0
Abonnement flexible 3 concerts et + | Cordes ardentes item
Abonnement flexible 3 concerts et + | Cordes ardentes
50,10 $

15 % de Rabais
Frais de services 2,50 $ inclus

0
Abonnement flexible 3 concerts et + | Cathédrale symphonqiue item
Abonnement flexible 3 concerts et + | Cathédrale symphonqiue
74,75 $

15 % de rabais appliqué
Frais de services 2,50 $ inclus

0
Abonnement flexible 3 concerts et + | Splendeur des vents item
Abonnement flexible 3 concerts et + | Splendeur des vents
41,60 $

15 % de rabais appliqué
Frais de services 2,50 $ inclus

0
Abonnement flexible 3 concerts + | Le carnaval des insectes item
Abonnement flexible 3 concerts + | Le carnaval des insectes
56,05 $

15 % de rabais appliqué
Frais de services 2,50 $ inclus

0
Abonnement flexible 3 concerts et + | Résonances nordiques item
Abonnement flexible 3 concerts et + | Résonances nordiques
56,05 $

15 % de rabais appliqué
Frais de services 2,50 $ inclus

0
Abonnement flexible 3 concerts et + | Point de rencontre item
Abonnement flexible 3 concerts et + | Point de rencontre
37,70 $

15 % de rabais appliqué
Frais de services 2 $ inclus

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Abonnement flexible 3 concerts et + | Trio Timia item
Abonnement flexible 3 concerts et + | Trio Timia
33,45 $

15 % de rabais appliqué
Frais de services 2 $ inclus

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Abonnement flexible 3 concerts et + | Les cordes éclatantes item
Abonnement flexible 3 concerts et + | Les cordes éclatantes
33,45 $

15 % de rabais appliqué
Frais de services 2 $ inclus

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Abonnement flexible 3 concerts +| Le tour du monde en 80 min item
Abonnement flexible 3 concerts +| Le tour du monde en 80 min
34,30 $

15 % de rabais appliqué
Frais de services 2 $ inclus

0
Abonnement flexible 3 concerts +| Alain Lefebvre item
Abonnement flexible 3 concerts +| Alain Lefebvre
35,70 $

15 % de rabais appliqué

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Abonnement flexible 3 concerts +| Le Noël de Charlie Brown item
Abonnement flexible 3 concerts +| Le Noël de Charlie Brown
35,70 $

15 % de rabais appliqué

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Abonnement flexible 3 concerts +| Nebulea - Valiérie Milot item
Abonnement flexible 3 concerts +| Nebulea - Valiérie Milot
34 $

15 % de Rabais appliqué

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Voïvod symphonique - Parterre item
Voïvod symphonique - Parterre
99 $
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Voïvod symphonique - Mezzanine 1 côtés A à F item
Voïvod symphonique - Mezzanine 1 côtés A à F
82,50 $
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Voïvod symphonique - Mezzanine 2 et côté G à I item
Voïvod symphonique - Mezzanine 2 et côté G à I
71,50 $
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FRAIS POSTAUX
3 $
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