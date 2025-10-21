Nouveau Théâtre Expérimental

Abonnement série Mon village à Espace Libre

180 $

Assistez à «L’empire du castor», notre toute nouvelle création coproduite avec La Bordée, ainsi qu’à trois autres spectacles de la série Mon village présentée à Espace Libre! À l’hiver-printemps 2026, explorez des œuvres qui interrogent l’occupation et la possession du territoire, entre grotesque et tragédie, farce et cauchemar.

Au programme :

·       «Le diptyque du fleuve» - Théâtre PÀP

·       «Bouée» - Satellite Théâtre

·       «L’empire du castor» - NTE et La Bordée

·       «Au cœur de la rose» - Pétrus

Du théâtre à profusion pour vous réchauffer jusqu’au retour du printemps!
Spectacles présentés entre le 20 janvier et 25 avril 2026
Abonnement pour 2 personnes


(avec émission d’un reçu officiel de 180$)

