Les Héros de mon Enfance de Michel Tremblay

Une comédie musicale de Michel Tremblay!





Comédie musicale où les personnages de contes de fées deviennent modernes et revendiquent des changements dans le cours de leur histoire. Dans un langage piquant et coloré, ils révèlent des dessous de leur personnalité jusqu'alors inconnus et surprenants.





Avertissement: le spectacle s'adresse à un public averti. Il contient du langage grossier et des références sexuelles.





Texte: Michel Tremblay

Mise en scène: Luc Arsenault

Coach vocal: Marianne Vachon

Musique: Sylvain Lelièvre

Arrangements musicaux: Maël Oudin

Interprètes: Alain Arthapignet, Marion Bonhomme, Benjamin Fischer Rébecka Léouzon, Roxane Léouzon, Sophie Pétré, Maxime Pretin, Marie-Hélène Sylvain.

Musiciens: Yan Beaugrand-Champagne, Brice Gatinet, Harry Skinner.