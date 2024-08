Bienvenue à l'événement "Date ton stage"!

Venez en savoir plus sur AIESEC et découvrir nos opportunités de stages passionnantes comme les offres de stages de bénévolat, d'enseignement et professionnel ! Cet événement est l'occasion parfaite de réseauter et de trouver le stage de vos rêves.

Date et heure: Jeudi 11 Avril 2024 de 11h00 à 14h00

Emplacement: Atrium du Pavillon Palasis-Prince (PAP) - Université Laval

Rejoignez-nous pour une journée remplie d'opportunités et de rencontres enrichissantes. Nous avons hâte de vous voir là-bas!