À l’Académie des Cantons, nous offrons des répits de deux jours (48h) pour les adultes ayant une déficience intellectuelle (DI), à Shefford.

​

Chaque séjour comprend les repas (aucune boîte à lunch nécessaire), des activités de groupe, des collations et des moments de repos dans un environnement sécuritaire et chaleureux.

​

Le coût du séjour est de 300 $, incluant l’hébergement, les repas et l’animation +Possibilité de transport !!!

​

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au (450) 539-2929.