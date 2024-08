Bal des finissant·es en orthophonie 2022-2024

Nous sommes plus qu'excitées d'enfin lancer la vente des billets pour notre bal tant mérité!

On vous prépare une soirée mémorable!





Au menu :

🍽 Repas trois services (choix carnivore, pesco ou vegan)

🥂 Alcool à (presque) volonté (oui oui, nous aurons 2h de bar open durant la soirée!)

🍟 Un snack de minuit

📸 Un photographe pendant les 2 premières heures de l'évènement

💿 Un DJ pour animer la piste de danse après le souper

💝 Des petits cadeaux souvenirs

🎁 Des prix de présence

🎉 Du plaisir, du plaisir, du plaisir!





Le tout aura lieu à l'Auberge Saint-Gabriel (426 Rue St Gabriel, Montréal, H2Y 2Z9), le samedi 27 juillet, dès 17h30!

Arrive tôt, un cocktail spécialement choisi pour l'occasion t'attend à ton arrivée, et le photographe sera présent pour les deux premières heures!



OBLIGATOIRE : remplir le Google Form ( un par billet!)

Clique ici pour le Google Form!

https://forms.gle/oDbctUWmzFL6gzic9





Dans le formulaire Google Form , tu auras à faire ton choix de repas, ainsi que les personnes avec qui tu aimerais être assis·e!

*Nous avons une contrainte de tables, qui assoient entre 10 et 12 personnes. On va essayer du mieux qu'on peut se vous asseoir avec toutes les personnes de votre groupe, mais si vous êtes plus de 12, il faudra vous séparer 🥲 (pitchez nous pas des roches, c'est pas notre faute!!)





💵 Ça coute combien? 💵

60$ pour les finissant·es

70$ pour les +1!

(oui oui, TOUT INCLUS POUR CE PRIX LÀ 😱)





Faque, qu'est-ce que t'attends pour acheter ton billet?

Fermeture des ventes : 30 juin 2024 à 23h59