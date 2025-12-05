Accès Baby Gym - Résidents hors territoire 2026

Profitez de l’ensemble de la saison de Baby Gym, chaque samedi d’octobre à avril. Cet abonnement offre un accès complet à toutes les séances, permettant aux tout-petits de bouger, explorer et s’amuser dans un environnement sécurisant.





Une belle occasion pour les parents de se rassembler, partager un moment convivial et voir leurs enfants développer leurs compétences motrices en douceur.