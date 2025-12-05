Accès Baby Gym - Résidents hors territoire 2026

Offert par
À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 31 décembre
Profitez de l’ensemble de la saison de Baby Gym, chaque samedi d’octobre à avril. Cet abonnement offre un accès complet à toutes les séances, permettant aux tout-petits de bouger, explorer et s’amuser dans un environnement sécurisant.
Une belle occasion pour les parents de se rassembler, partager un moment convivial et voir leurs enfants développer leurs compétences motrices en douceur.
Pas d'expiration
L’option drop-in permet de participer à une séance de Baby Gym ponctuellement, un samedi au choix entre octobre et avril. Parfait pour les familles de passage à Sutton !
Offrez à vos tout-petits un moment de jeu, de découverte et de rencontre, même lors d’un court séjour en ville.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!