Le Rendez-vous d'Howard

Billetterie - Le Rendez-vous d'Howard 2025

1300 Boul de Portland

Sherbrooke, QC J1J 1S2, Canada

Passeport 3 jours - Admission générale
17 $

Le passeport inclut l'accès au site, aux concerts et aux activités non payantes du 5 au 7 septembre 2025.

Billet journalier - vendredi (5 sept.)
7 $

Le billet journalier inclut l'accès au site, aux concerts et aux activités non payantes du 5 septembre 2025.

Billet journalier - samedi (6 sept)
12 $

Le billet journalier inclut l'accès au site, aux concerts et aux activités non payantes du 6 septembre 2025.

Billet journalier - dimanche (7 sept.)
12 $

Le billet journalier inclut l'accès au site, aux concerts et aux activités non payantes du 7 septembre 2025.

Passeport 3 jours - Enfants 10 ans et moins
Gratuit

Le passeport inclut l'accès au site et aux activités non payantes du 5 au 7 septembre 2025.

Thé à l'anglaise - 13 h
18 $

Samedi, 6 septembre. Service de 13 h.

Passeport ou billet journalier requis.

Thé à l'anglaise - 14 h 30
18 $

Samedi, 6 septembre. Service de 14 h 30. Passeport ou billet journalier requis.

Dégustation de scotchs
35 $

Samedi, 6 septembre à 16 h

18 ans et plus

Passeport ou billet journalier requis.

Son et Brioches
20 $

Dimanche, 7 septembre de 10 h 30 à 13 h

Passeport ou billet journalier requis.

Initiation au pressage de fleurs - 6 sept
15 $

Samedi, 6 septembre, 13 h 30 à 14 h 30

12 ans et plus

Passeport ou billet journalier requis.

Herbier décoratif dans un cadre - 6 sept
25 $

Samedi, 6 septembre, 15 h à 16 h

12 ans et plus

Passeport ou billet journalier requis.

Initiation au pressage de fleurs - 7 sept
15 $

Dimanche, 7 septembre,14 h 30 à 15 h 30

12 ans et plus

Passeport ou billet journalier requis.

Herbier décoratif dans un cadre - 7 sept
25 $

Dimanche, 7 septembre, 11 h à 12 h

12 ans et plus

Passeport ou billet journalier requis.

Soirée chez les Howard
110 $

Événement bénéfice
Vendredi 5 septembre dès 17 h 30

