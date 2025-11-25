Accès visiteur Foire Zone boréale 2026

L’accès visiteur est destiné aux producteurs et transformateurs agroalimentaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne désirant pas de kiosque, aux représentants des différents marchés (restauration, institutionnel, détail, distribution), aux organisations partenaires et aux donneurs de services ayant un lien avec l’industrie. Il n’est pas possible de vendre des produits sur place avec cet accès. Inclusions : - Profil sur la plateforme de «matchmaking» et accès aux périodes de réseautage - 4 Conférences/ateliers (Jeudi 2 mai de 13h45 à 16h15) - Cocktail dînatoire (Jeudi 2 mai de 16h15 à 18h) - Journée de réseautage (Vendredi le 3 mai de 9h à 16h) Coût : 100 $ + TPS 5.00 $ + TVQ 9.98 $ = 114.98 $

