Mentorat Québec

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Accréditations

Accréditation - Entreprise (membre)
6 898,50 $

Ce prix s’applique uniquement aux entreprises qui sont membres de Mentorat Québec. Sous-total: 6 000.00 | TPS: 300.00 | TVQ: 598.50 | Total: 6 898.50

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Accréditation - Entreprise (non membre)
8 623,13 $

Ce prix s’applique uniquement aux entreprises qui ne sont pas membres de Mentorat Québec. Sous-total: 7 500.00 | TPS: 375.00 | TVQ: 748.13 | Total: 8 623.13

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Accréditation - Ordre/association professionnelle (membre)
5 748,75 $

Ce prix s’applique uniquement aux ordres ou associations professionnelles qui sont membres de Mentorat Québec. Sous-total: 5 000.00 | TPS: 250.00 | TVQ: 498.75 | Total: 5 748.75

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Accréditation - Ordre/asso. professionnelle (non membre)
7 473,38 $

Ce prix s’applique uniquement aux ordres ou associations professionnelles qui ne sont pas membres de Mentorat Québec. Sous-total: 6 500.00 | TPS: 325.00 | TVQ: 648.38 | Total: 7 473.38

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Accréditation - Organisation à but non-lucratif (membre)
4 943,93 $

Ce prix s’applique uniquement aux organisations à but non-lucratif qui sont membres de Mentorat Québec. Sous-total: 4 300.00 | TPS: 215.00 | TVQ: 428.93 | Total: 4 943.93

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Accréditation avec mention - Entreprise (membre)
9 198 $

Ce prix s’applique uniquement aux entreprises qui sont membres de Mentorat Québec. Sous-total: 8 000.00 | TPS: 400.00 | TVQ: 798.00 | Total: 9 198.00

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Accréditation avec mention - Entreprise (non membre)
10 922,63 $

Ce prix s’applique uniquement aux entreprises qui ne sont pas membres de Mentorat Québec. Sous-total: 9 500.00 | TPS: 475.00 | TVQ: 947.63 | Total: 10 922.63

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Accréditation avec mention - Ordre/asso. pro. (membre)
8 048,25 $

Ce prix s’applique uniquement aux ordres ou associations professionnelles qui sont membres de Mentorat Québec. Sous-total: 7 000.00 | TPS: 350.00 | TVQ: 698.25 | Total: 8 048.25

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Accréditation avec mention - Ordre/asso. pro. (non membre)
9 772,88 $

Ce prix s’applique uniquement aux ordres ou associations professionnelles qui ne sont pas membres de Mentorat Québec. Sous-total: 8 500.00 | TPS: 425.00 | TVQ: 847.88 | Total: 9 772.88

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Accréditation avec mention - OBNL (membre)
6 668,55 $

Ce prix s’applique uniquement aux organisations à but non-lucratif qui sont membres de Mentorat Québec. Sous-total: 5 800.00 | TPS: 290.00 | TVQ: 578.55 | Total: 6 668.55

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Accréditation avec mention - OBNL (non membre)
7 473,38 $

Ce prix s’applique uniquement aux organisations à but non-lucratif qui ne sont pas membres de Mentorat Québec. Sous-total: 6 500.00 | TPS: 325.00 | TVQ: 648.38 | Total: 7 473.38

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