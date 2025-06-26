Accréditations

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Ce prix s’applique uniquement aux ordres ou associations professionnelles qui ne sont pas membres de Mentorat Québec. Sous-total: 6 500.00 | TPS: 325.00 | TVQ: 648.38 | Total: 7 473.38
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Ce prix s’applique uniquement aux entreprises qui sont membres de Mentorat Québec. Sous-total: 8 000.00 | TPS: 400.00 | TVQ: 798.00 | Total: 9 198.00
Ce prix s’applique uniquement aux entreprises qui ne sont pas membres de Mentorat Québec. Sous-total: 9 500.00 | TPS: 475.00 | TVQ: 947.63 | Total: 10 922.63
Ce prix s’applique uniquement aux ordres ou associations professionnelles qui sont membres de Mentorat Québec. Sous-total: 7 000.00 | TPS: 350.00 | TVQ: 698.25 | Total: 8 048.25
Ce prix s’applique uniquement aux ordres ou associations professionnelles qui ne sont pas membres de Mentorat Québec. Sous-total: 8 500.00 | TPS: 425.00 | TVQ: 847.88 | Total: 9 772.88
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