Économie de la création numérique : qu’est ce qui se joue en 2024?

Qu'est-ce qui se joue en 2024 dans l'économie de la création numérique?





Vous êtes curieux·ses de découvrir les tendances et les opportunités commerciales entourant l'économie de la création numérique pour cette année? Rejoignez-nous pour notre tout premier Réveil Créatif le 16 avril à l'Espace Rodier!





Propulsée par ses créateur·rice·s numériques et leur lien unique à leur auditoire, l’économie de la création connaît une croissance exponentielle. Peuplé de contenus et de talents variés, le monde de la création numérique est protéiforme, admiré par les un·e·s, dénigré par les autres, mal connu par beaucoup.





Poids économique, enjeux sociaux, stratégies d’expansion des YouTube et TikTok de ce monde… Rejoignez-nous pour comprendre les réalités et les possibles de ces nouveaux modèles, et discuter avec des joueur.se.s de l’industrie qui en explorent le potentiel.





Rejoignez-nous autour d’une discussion ouverte, animée par Florence Girot, Cheffe de la Prospective et de l’Innovation du Fonds des médias du Canada, avec des joueur.se.s de l’industrie qui en explorent le potentiel :





🌟 Raphaëlle Huysmans - Co-Dirigeante chez Urbania Média

Depuis son entrée chez Urbania en 2008, Raphaëlle a profondément influencé le paysage médiatique canadien. Productrice, innovatrice, et maintenant co-dirigeante, elle a été aux commandes de divers projets innovants. Sa vision a également transformé Urbania en un puissant vecteur de contenu numérique et traditionnel. Récipiendaire de multiples distinctions, Raphaëlle incarne l'innovation dans l'industrie médiatique!





🌟 Fred Bastien - Créateur de contenu et YouTubeur

Avec près d'une décennie d'expérience sur YouTube, Fred Bastien s'est établi comme une voix incontournable dans le paysage numérique montréalais. Sa capacité à captiver et à divertir un large public fait de lui une référence dans le monde du contenu digital. Fred apporte avec lui une perspective unique sur la création de contenu qui résonne à l'ère du numérique.





🌟 Séléna Bernard - Consultante en édition, culture et entrepreneuriat

Séléna Bernard est une force motrice dans le monde de l'édition et du marketing du livre depuis plus de 15 ans. Fondatrice du bureau montréalais d'une maison d'édition française de renom, elle a contribué à enrichir le paysage littéraire québécois. Aujourd'hui consultante, Séléna est également reconnue pour son travail de coach chez La Piscine, où elle guide les entrepreneurs culturels et créatifs. Spécialiste du marketing numérique et des médias sociaux, elle est à l'avant-garde des tendances émergentes, partageant son expertise à travers des conférences, des ateliers et des collaborations.





📅 Date : 16 avril

🕘Horaire : 8h45 - 10h30

📍 Lieu : Espace Rodier, 914 rue Notre-Dame Ouest, salle le Grand Bain au 2e étage





Afin de vous plonger dans la thématique, n’hésitez pas à aller consulter le rapport du FMC sur le sujet! 🔗