Forum sur la prévention de l’itinérance jeunesse. Tire-toi une bûche!

Une journée et demie d’ateliers et d’activités pour échanger, s’inspirer et travailler ensemble !





La Coalition Jeunes+ vous invite à la 2e édition de son Forum sur la prévention de l’itinérance jeunesse sous le thème Tire-toi une bûche! Différents sujets entourant la prévention de l’itinérance jeunesse seront abordés sous 3 axes: le savoir académique et le savoir terrain (30 avril) et le savoir expérientiel (1er mai).





L’objectif de cette 2e édition est de se rassembler afin de réfléchir sur comment nous pouvons, en tant que société, mettre de l'avant la prévention de l'itinérance des jeunes et quelles sont les pistes d'action pour y arriver.









***Informations pratiques :





Horaire du Forum – 30 avril

- Accueil : 10 h

- Conférence d’ouverture : 11 h à 12 h

- Dîner : 12 h à 13 h 30

- Ateliers blocs 1 et 2 : 13 h 30 à 17 h

- Un cocktail de réseautage clôturera la journée, de 17 h à 19 h 30

1er mai

-Accueil du 1er mai : Dès 8h

-Présentation d’ouverture : 8 h 30 à 9 h 15

-Ateliers bloc 3 : 9 h 15 à 10 h 45

-Parole aux jeunes et clôture : 11 h à 12 h





Bloc de chambres à l'Hôtel Palace Royal

Un bloc de chambres a été réservé pour le 30 avril.



- Sur internet au

http://www.hotelsjaro.com/ palace-royal/chambres/

Voici les détails de la marche à suivre :au www.hotelsjaro.com/palace- royal/chambres/

En inscrivant le code de groupe # 6131567

- Par téléphone au 1-800-567-5276

En mentionnant que vous participez au Forum