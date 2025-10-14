Acheter pour bâtir

HADLOW ATELIER VÉLO - valeur de 100$ item
HADLOW ATELIER VÉLO - valeur de 100$
95 $

Découvrez notre vaste sélection de vélos, d'accessoires et de pièces pour satisfaire tous vos besoins cyclistes. Que vous souhaitiez actualiser votre équipement ou réparer votre monture actuelle, notre inventaire saura vous combler. Rendez-nous visite pour obtenir des réponses à vos questions et profitez de l'expertise de nos conseillers lors de votre expérience de magasinage.

MIRAGE ROBES ET BEAUTÉ - valeur de 100$ item
MIRAGE ROBES ET BEAUTÉ - valeur de 100$
95 $

Applicable sur tout les produits et services.


Que ce soit pour vivre un moment magique en boutique lors de votre choix de robe de bal ou pour un changement de look dans notre espace beauté nos professionnelles se feront un plaisir de vous accompagner.

TAMBOUR CAFÉ - valeur de 40$ item
TAMBOUR CAFÉ - valeur de 40$
38 $

Tambour Café, fondé par Robin et William, est inspiré par le Tambour, symbole de constance et de partage.

En tant que baristas et torréfacteurs, notre mission est de démocratiser le café de spécialité dans une ambiance chaleureuse!

ATELIER BOLD - DESIGNERS D'INTÉRIEUR - valeur de 100$ item
ATELIER BOLD - DESIGNERS D'INTÉRIEUR - valeur de 100$
95 $

Chez Atelier Bold, nous transformons les idées en espaces de vie inspirants.

Notre approche humaine et créative place vos besoins au cœur du processus afin de concevoir des environnements qui reflètent votre personnalité et votre façon de vivre.


De la première esquisse aux derniers détails, nous créons des intérieurs à la fois esthétiques, fonctionnels et durables — des lieux qui racontent votre histoire et où il fait bon vivre, travailler et rêver.

ATELIER BOLD - DESIGNERS D'INTÉRIEUR - valeur de 250$ item
ATELIER BOLD - DESIGNERS D'INTÉRIEUR - valeur de 250$
225 $

ATELIER BOLD - DESIGNERS D'INTÉRIEUR - valeur de 500$ item
ATELIER BOLD - DESIGNERS D'INTÉRIEUR - valeur de 500$
450 $

POTERIE TERRE ET BISCUIT - valeur de 100$ item
POTERIE TERRE ET BISCUIT - valeur de 100$
95 $

Applicable sur tous les produits et services.

 

VIVE LA BOUETTE!

 

En plus de nos cours en atelier, nous offrons également une gamme de services, incluant la découverte du monde de la poterie dans le cadre d'événements ou d'activités de groupe.

 

C'est l'occasion idéale pour explorer la céramique en équipe, organiser des fêtes uniques ou participer à des séances de création collaboratives!

LA PONCE - ATELIER DE MIXOLOGIE - valeur de 250$ item
LA PONCE - ATELIER DE MIXOLOGIE - valeur de 250$
200 $

Réservez un atelier de mixologie avec Microdistillerie La Ponce et découvrez leurs produits et plusieurs autres produits locaux!  Lors d'un atelier de mixologie, vous aurez la chance d'apprendre à réaliser trois délicieux cocktails sous différentes thématiques.  Les thématiques changent chaque mois de sorte que vous pouvez faire plusieurs ateliers sans refaire le même cocktail.  Exemples de thématiques : Temps des Fêtes, Halloween, St-Valentin, Printemps, Été, Automne, etc.

Nous nous déplaçons à l'endroit de votre choix pour donner l'atelier et tout le matériel est fourni.  

Minimum : 10 participants

Durée : environ 3 heures


LA PONCE - SERVICE DE BAR À COCKTAILS - valeur de 230$ item
LA PONCE - SERVICE DE BAR À COCKTAILS - valeur de 230$
200 $

Ajoutez un bar à cocktails Microdistillerie La Ponce à vos événements festifs!  Nos services de bars incluent des cocktails et mocktails faits à partir de nos produits et de produits régionaux.


LA PONCE - SERVICE DE BAR À COCKTAILS - valeur de 575$ item
LA PONCE - SERVICE DE BAR À COCKTAILS - valeur de 575$
500 $

Ajoutez un bar à cocktails Microdistillerie La Ponce à vos événements festifs!  Nos services de bars incluent des cocktails et mocktails faits à partir de nos produits et de produits régionaux.


LA PONCE - LOT DE SPIRITUEUX PRIVÉ (750 ml) - valeur de 40$ item
LA PONCE - LOT DE SPIRITUEUX PRIVÉ (750 ml) - valeur de 40$
35 $

Démarquez-vous en offrant un spiritueux à l'image de votre entreprise en cadeau corporatif ou ayez votre propre gamme de spiritueux privés pour votre établissement.

Nous pouvons produire des gins et des vodkas, mais également d'autres types de liqueurs et de spiritueux sur demande!

Minimum de 12 bouteilles.


Autres spiritueux disponibles sur demande.  Informez-vous des prix.

LA PONCE - LOT DE SPIRITUEUX PRIVÉ - valeur de 25$ item
LA PONCE - LOT DE SPIRITUEUX PRIVÉ - valeur de 25$
20 $

GRACIE JIU-JITSU - valeur de 100$ item
GRACIE JIU-JITSU - valeur de 100$
95 $

École d'autodéfense par le jiu-jitsu brésilien. Pour enfants et adultes. Cours structurés et sécuritaires.


Applicable sur tous les produits et services.

GYM FACTEUR 23 item
GYM FACTEUR 23
60 $

APPLICABLE SUR L'ABONNEMENT ANNUEL OU SUR L'ABONNEMENT 6 MOIS COURS EN GROUPE ILLIMITÉS


Facteur 23, c’est une équipe dédiée à offrir un encadrement et du soutien personnalisé pour vous aider à adopter de saines habitudes de vie et ainsi, atteindre vos objectifs de mise en forme et de dépassement de soi.


MENIUM - valeur de 39,99$ item
MENIUM - valeur de 39,99$
36 $

VALIDE SUR LE PLAN SOLO ANNUEL


L’application qui simplifie la gestion des recettes.

Fini les recettes perdues sur des bouts de papier, dans des captures d’écran ou éparpillées sur le web. Menium est une plateforme simple et moderne pour garder vos recettes et les partager facilement avec ceux que vous aimez. Prenez une photo, sauvegardez, organisez, partagez. Vos recettes vous suivent, et se transmettent.


NOTE IMPORTANTE

Un code promo vous sera envoyé par courriel dans les heures qui suivent votre achat pour activer votre abonnement.

MENIUM - valeur de 79,99$ item
MENIUM - valeur de 79,99$
72 $

VALIDE SUR LE PLAN COLLECTIF ANNUEL


NOTE IMPORTANTE

Un code promo vous sera envoyé par courriel dans les heures qui suivent votre achat pour activer votre abonnement.

