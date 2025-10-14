Acheter pour bâtir

Découvrez notre vaste sélection de vélos, d'accessoires et de pièces pour satisfaire tous vos besoins cyclistes. Que vous souhaitiez actualiser votre équipement ou réparer votre monture actuelle, notre inventaire saura vous combler. Rendez-nous visite pour obtenir des réponses à vos questions et profitez de l'expertise de nos conseillers lors de votre expérience de magasinage.
Applicable sur tout les produits et services.
Que ce soit pour vivre un moment magique en boutique lors de votre choix de robe de bal ou pour un changement de look dans notre espace beauté nos professionnelles se feront un plaisir de vous accompagner.
Tambour Café, fondé par Robin et William, est inspiré par le Tambour, symbole de constance et de partage.
En tant que baristas et torréfacteurs, notre mission est de démocratiser le café de spécialité dans une ambiance chaleureuse!
Chez Atelier Bold, nous transformons les idées en espaces de vie inspirants.
Notre approche humaine et créative place vos besoins au cœur du processus afin de concevoir des environnements qui reflètent votre personnalité et votre façon de vivre.
De la première esquisse aux derniers détails, nous créons des intérieurs à la fois esthétiques, fonctionnels et durables — des lieux qui racontent votre histoire et où il fait bon vivre, travailler et rêver.
Applicable sur tous les produits et services.
VIVE LA BOUETTE!
En plus de nos cours en atelier, nous offrons également une gamme de services, incluant la découverte du monde de la poterie dans le cadre d'événements ou d'activités de groupe.
C'est l'occasion idéale pour explorer la céramique en équipe, organiser des fêtes uniques ou participer à des séances de création collaboratives!
Réservez un atelier de mixologie avec Microdistillerie La Ponce et découvrez leurs produits et plusieurs autres produits locaux! Lors d'un atelier de mixologie, vous aurez la chance d'apprendre à réaliser trois délicieux cocktails sous différentes thématiques. Les thématiques changent chaque mois de sorte que vous pouvez faire plusieurs ateliers sans refaire le même cocktail. Exemples de thématiques : Temps des Fêtes, Halloween, St-Valentin, Printemps, Été, Automne, etc.
Nous nous déplaçons à l'endroit de votre choix pour donner l'atelier et tout le matériel est fourni.
Minimum : 10 participants
Durée : environ 3 heures
Ajoutez un bar à cocktails Microdistillerie La Ponce à vos événements festifs! Nos services de bars incluent des cocktails et mocktails faits à partir de nos produits et de produits régionaux.
Démarquez-vous en offrant un spiritueux à l'image de votre entreprise en cadeau corporatif ou ayez votre propre gamme de spiritueux privés pour votre établissement.
Nous pouvons produire des gins et des vodkas, mais également d'autres types de liqueurs et de spiritueux sur demande!
Minimum de 12 bouteilles.
Autres spiritueux disponibles sur demande. Informez-vous des prix.
École d'autodéfense par le jiu-jitsu brésilien. Pour enfants et adultes. Cours structurés et sécuritaires.
Applicable sur tous les produits et services.
APPLICABLE SUR L'ABONNEMENT ANNUEL OU SUR L'ABONNEMENT 6 MOIS COURS EN GROUPE ILLIMITÉS
Facteur 23, c’est une équipe dédiée à offrir un encadrement et du soutien personnalisé pour vous aider à adopter de saines habitudes de vie et ainsi, atteindre vos objectifs de mise en forme et de dépassement de soi.
VALIDE SUR LE PLAN SOLO ANNUEL
L’application qui simplifie la gestion des recettes.
Fini les recettes perdues sur des bouts de papier, dans des captures d’écran ou éparpillées sur le web. Menium est une plateforme simple et moderne pour garder vos recettes et les partager facilement avec ceux que vous aimez. Prenez une photo, sauvegardez, organisez, partagez. Vos recettes vous suivent, et se transmettent.
NOTE IMPORTANTE
Un code promo vous sera envoyé par courriel dans les heures qui suivent votre achat pour activer votre abonnement.
VALIDE SUR LE PLAN COLLECTIF ANNUEL
