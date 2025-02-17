Centre de pédiatrie sociale de Québec

Organisé par

Centre de pédiatrie sociale de Québec

À propos de cet événement

Acquis de droit 2025

Chapelle privée de M. Georges Gantcheff

71 rue Sainte-Ursule, Québec.

Admission générale
750 $

Le reçu d'impôt vous sera octroyé après l'événement. *Nous utilisons Zeffy, un outil de dons basé sur la transparence : 100% de votre contribution va au Centre de pédiatrie sociale de Québec. Vous serez invité à ajouter une contribution volontaire au bas du formulaire afin d'aider à payer les frais bancaires. Si vous ne souhaitez pas ajouter de contribution, sélectionnez simplement l'option Autre dans le menu déroulant. Merci!

Commandite
5 000 $
Commandite
2 500 $
Ajouter un don pour Centre de pédiatrie sociale de Québec

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!