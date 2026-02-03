Acquis de droit 2026

Notre offre de collaboration



- Être identifié comme un acteur de changement qui souhaite faire une réelle différence dans sa communauté, sans se soucier de la concurrence.



- Affichage de votre collaboration durant la soirée Intégration de votre logo sur certaines communications écrites et graphiques



- Mention sur nos réseaux sociaux et notre site Internet



- Mention dans notre infolettre de remerciement post-événement



- Nommer votre précieuse collaboration lors de la soirée par le/la Maître de cérémonie



- Invitation pour 2 représentants de votre entreprise à participer à l’événement (2 billets gratuits)



- Mention de votre collaboration dans la campagne de relations publiques/relations de presse