Acquis de droit 2026

71 rue Sainte-Ursule, Québec
Le reçu d'impôt vous sera octroyé après l'événement (déductions selon les avantages)
*Nous utilisons Zeffy, un outil de dons basé sur la transparence : 100% de votre contribution va au Centre de pédiatrie sociale de Québec. Vous serez invité à ajouter une contribution volontaire au bas du formulaire afin d'aider à payer les frais bancaires. Si vous ne souhaitez pas ajouter de contribution, sélectionnez simplement l'option Autre dans le menu déroulant. Merci!
Notre offre de collaboration
- Être identifié comme un acteur de changement qui souhaite faire une réelle différence dans sa communauté, sans se soucier de la concurrence.
- Affichage de votre collaboration durant la soirée Intégration de votre logo sur certaines communications écrites et graphiques
- Mention sur nos réseaux sociaux et notre site Internet
- Mention dans notre infolettre de remerciement post-événement
- Nommer votre précieuse collaboration lors de la soirée par le/la Maître de cérémonie
- Invitation pour 2 représentants de votre entreprise à participer à l’événement (2 billets gratuits)
- Mention de votre collaboration dans la campagne de relations publiques/relations de presse
