Activité cabane à sucre - 2026

1054

boul. Arthur-Sauvé (Route 148) Saint-Eustache (Québec) J7R 4K3

13 ans et +
10 $

Sélectionner le nombre de billet correspondant au nombre de personne ayant 13 ans et plus.

Seuls les membres de la famille IMMÉDIATE  (Parents/Tuteurs et fratrie) de l'enfant inscrit dans un programme du Centre Oméga  peuvent participer à l'activité. Un maximum deux parents/tuteurs par famille sont admissibles.

Enfant 6 à 12 ans
10 $

Sélectionner le nombre de billet correspondant au nombre d'enfant entre 6-12 ans.
Seuls les membres de la famille IMMÉDIATE  (Parents/Tuteurs et fratrie) de l'enfant inscrit dans un programme du Centre Oméga  peuvent participer à l'activité. Un maximum deux parents/tuteurs par famille sont admissibles.

Enfant 3 à 5 ans
5 $

Sélectionner le nombre de billet correspondant au nombre d'enfant entre 3-5 ans.

Seuls les membres de la famille IMMÉDIATE  (Parents/Tuteurs et fratrie) de l'enfant inscrit dans un programme du Centre Oméga  peuvent participer à l'activité. Un maximum deux parents/tuteurs par famille sont admissibles.

Enfant 0 à 2 ans
Gratuit

Sélectionner le nombre de billet correspondant au nombre d'enfant entre 0-2 ans.


