Soirée de fin d'année | 2030

À propos de cet événement
Montréal, QC H3T 1N8, Canada
Inclus une pointe de pizza, un dessert et une boisson (non-alcoolisée).
Pizza fromage. Chaque pointe supplémentaire coûte 1$, achetez-en autant que vous pouvez en manger...
Pizza végétarienne. Chaque pointe supplémentaire coûte 1$, achetez-en autant que vous pouvez en manger...
Pizza pepperoni. Chaque pointe supplémentaire coûte 1$, achetez-en autant que vous pouvez en manger...
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