Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

Organisé par

Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

À propos de cet événement

Soirée de fin d'année | 2030

3200 rue Jean-Brillant Pavillon Jean-Brillant Local B-1315

Montréal, QC H3T 1N8, Canada

Inscription à l'activité
Gratuit

Inclus une pointe de pizza, un dessert et une boisson (non-alcoolisée).

Pointes supplémentaires FROMAGE
1 $

Pizza fromage. Chaque pointe supplémentaire coûte 1$, achetez-en autant que vous pouvez en manger...

Pointes supplémentaires VÉGÉ
1 $

Pizza végétarienne. Chaque pointe supplémentaire coûte 1$, achetez-en autant que vous pouvez en manger...

Pointes supplémentaires PEPPERONI
1 $

Pizza pepperoni. Chaque pointe supplémentaire coûte 1$, achetez-en autant que vous pouvez en manger...

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