Activité de nettoyage de l'ancien dépotoir - 26 avril 2025

69 Ch. Roy

Magog, QC J1X 0N4, Canada

Gratuit
L'activité est gratuite ! Toutefois, le nombre de place est limité (20 personnes maximum). Merci de nous aviser si vous avez un empêchement, afin de laisser votre place à une autre personne intéressée.
