eventClosed

Activité de Noël à la Maison Normand-Léveillé - 18 décembre

920 Ch. Hemmings

Drummondville, QC J2B 8S2, Canada

Membre
CA$2
Inscription pour les personnes membres d'Autisme Centre-du-Québec.
Non-membre
CA$5
Inscription pour les personnes qui ne sont pas membres d'Autisme Centre-du-Québec.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing