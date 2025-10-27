COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET PROFESSIONNEL DE CHICOUTIMI

Organisé par

COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET PROFESSIONNEL DE CHICOUTIMI

À propos de cet événement

Activité de Noël des employés du CCHIC

534 Rue Jacques-Cartier E

Saguenay, QC G7H 1Z6, Canada

Repas carnivore
15 $

Ce prix inclut : tourtière, salade et condiments, café, dessert de Noël et 1 verre de punch


IMPORTANT DE NE PAS SCANNER LE CODE QR QUI SERA SUR VOTRE BILLET, IL EST À USAGE UNIQUE. S'IL À ÉTÉ SCANNÉ, IL NE SERA PAS ACCEPTÉ LE SOIR DE L'ÉVÉNEMENT

Repas végétarien
15 $

Ce prix inclut : pâté végétarien, salade et condiments, café, dessert de Noël et 1 verre de punch


IMPORTANT DE NE PAS SCANNER LE CODE QR QUI SERA SUR VOTRE BILLET, IL EST À USAGE UNIQUE. S'IL À ÉTÉ SCANNÉ, IL NE SERA PAS ACCEPTÉ LE SOIR DE L'ÉVÉNEMENT

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!