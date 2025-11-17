Activité de réseautage de fin d'année 2025

Gratuit pour les membres des CPC

Cette activité est réservée exclusivement aux membres des CPC. Si ce n’est pas déjà fait, merci de prendre ou renouveler votre adhésion ici, avant de réserver votre place à l'activité de réseautage.

__



Si vous n’êtes pas certain·e de la validité de votre adhésion, écrivez-nous à [email protected] ou précisez-le en remplissant le formulaire.



