Activité octobre 2025

940 rue Nolin

Lévis, Québec, G6Z 3H7

Préparation à la Nuit des sans-abris, 2 octobre (18h30)
free

Lors de cette activité, votre enfant confectionnera des présents qui seront offerts aux personnes vivant une situation d’itinérance lors de la Nuit des sans-abris (activité nécessitant également une inscription). Les jeunes réaliseront des cartes avec de beaux mots, des bracelets, des collations, etc. C’est une belle opportunité de redonner à la communauté.

Préparation à la Nuit des sans-abris, 9 octobre (18h30)
free

Lors de cette activité, votre enfant confectionnera des présents qui seront offerts aux personnes vivant une situation d’itinérance lors de la Nuit des sans-abris (activité nécessitant également une inscription). Les jeunes réaliseront des cartes avec de beaux mots, des bracelets, des collations, etc. C’est une belle opportunité de redonner à la communauté.

Cuisine Ados aux fourneaux, 10 octobre (11h30)
free

Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine spécialement conçus pour les 11 à 17 ans !

Nous serons au Centre civique de St-Jean-Chrysostome.

Souper causerie, 10 octobre, 17h30
free

Envie de passer un bon moment entre jeunes autour d’un bon repas ? Rejoins-nous pour notre atelier "Cuisine & Discussions" !
Au programme :
👨‍🍳 On cuisine tous ensemble un plat simple et convivial,
🍽️ On déguste ce qu’on a préparé,
🗣️ Et on prend le temps d’échanger sur un sujet choisi ensemble (valeurs, actualité, passions, vie quotidienne, etc.).
Une activité gourmande, chaleureuse et pleine de discussions enrichissantes, le tout dans une ambiance détendue à la Maison des Jeunes.

Souper causerie, 15 octobre, 17h30
free

Marche aux Chutes, 16 octobre (18h30)
free

On profite de l’automne pour marcher jusqu’aux Chutes et cacher les roches qu’on a peinturées!

Ferme Genest : Zoom sur toi, 18 octobre (13h30)
free

L’événement Zoom sur toi a pour objectif d’aborder le thème de la santé mentale sous forme de kiosques exploratoires afin d’offrir des outils aux adolescents et à leurs familles. L’activité aura lieu à la Ferme Genest. De la musique sera au rendez-vous, ainsi qu’une belle variété d’organismes présents pour vous informer et vous soutenir.

Souper causerie, 24 octobre, 17h30
free

Cueillette de citrouilles, 25 octobre (13h30)
CA$5

Viens cueillir ta citrouille pour décorer la MDJ et même cuisiner des muffins la semaine suivante!

Party d'Halloween, 31 octobre (18h30)
free

Viens fêter avec nous au party d’Halloween! Déguisements, activités et plaisir garantis.

Rouge et Or football, 19 oct (11h00)
CA$5

Viens voir le match tant attendu du Rouge et Or ! 🏈🔥

Joins-toi à nous pour vivre l’ambiance électrisante d’un match de football universitaire à l’Université Laval !

🕚 Rendez-vous à 11h00 à la MDJ pour un dîner pizza entre amis avant de partir ensemble vers le stade. Une belle occasion de partager un bon repas et de vibrer au rythme du sport !

