Activité plein air 2026

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À propos de cet événement
Accès au site, au repas méchoui ainsi qu'aux différentes activités (sauf le golf)
*Afin d'éviter les conflits d'horaire, il est important de s'inscrire à 1 seul tournoi, soit la balle donnée ou le volleyball.*
Accès au site, au repas méchoui au Parc PIE-XII ainsi qu'à une partie de golf en avant-midi au Club de golf Godefroy
Informations pour le GOLF :
Accès au site, au repas méchoui ainsi qu'aux différentes activités (sauf le golf).
*Afin d'éviter les conflits d'horaire, il est important de s'inscrire à 1 seul tournoi, soit la balle donnée ou le volleyball.*
Accès au site, au repas méchoui au Parc PIE-XII ainsi qu'à une partie de golf en avant-midi au Club de golf Godefroy
Informations pour le GOLF :
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