Association du personnel du Cégep de Trois-Rivières

Organisé par

Association du personnel du Cégep de Trois-Rivières

À propos de cet événement

Activité plein air 2026

2850 Rue Monseigneur-Saint-Arnauld

Trois-Rivières, QC G9A 4L9, Canada

Membre
20 $

Accès au site, au repas méchoui ainsi qu'aux différentes activités (sauf le golf)


*Afin d'éviter les conflits d'horaire, il est important de s'inscrire à 1 seul tournoi, soit la balle donnée ou le volleyball.*

Membre (avec golf)
60 $

Accès au site, au repas méchoui au Parc PIE-XII ainsi qu'à une partie de golf en avant-midi au Club de golf Godefroy

Informations pour le GOLF :

  • Un seul départ pour tout le monde (shot gun) à 7 h.
  • 9 trous ou 18 trous à votre choix.
  • Arrivée des gens 20 minutes avant le départ.
  • Avoir quitté le terrain à 11 h 45.
  • Si vous désirez une voiturette, il y aura des frais supplémentaires à payer sur place.
  • Formule Vegas à 4 personnes.
  • Pour accélérer le jeu, formation des équipes avec au moins 1 joueur expérimenté. Possibilité de former vos équipes à l'avance.
  • Adresse : 17500 Boulevard Bécancour, Bécancour
Non-membre
40 $

Accès au site, au repas méchoui ainsi qu'aux différentes activités (sauf le golf).


*Afin d'éviter les conflits d'horaire, il est important de s'inscrire à 1 seul tournoi, soit la balle donnée ou le volleyball.*

Non-membre (avec golf)
90 $

Accès au site, au repas méchoui au Parc PIE-XII ainsi qu'à une partie de golf en avant-midi au Club de golf Godefroy

Informations pour le GOLF :

  • Un seul départ pour tout le monde (shot gun) à 7 h.
  • 9 trous ou 18 trous à votre choix.
  • Arrivée des gens 20 minutes avant le départ.
  • Avoir quitté le terrain à 11 h 45.
  • Si vous désirez une voiturette, il y aura des frais supplémentaires à payer sur place.
  • Formule Vegas à 4 personnes.
  • Pour accélérer le jeu, formation des équipes avec au moins 1 joueur expérimenté. Possibilité de former vos équipes à l'avance.
  • Adresse : 17500 Boulevard Bécancour, Bécancour

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