Santé mentale Québec - Pierre-De Saurel

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Santé mentale Québec - Pierre-De Saurel

Activité Santé mentale Québec Pierre-de Saurel

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Vie en récit item
Vie en récit
40 $

Le programme "Vie en récit" propose une série de 10 ateliers guidant les participants à revisiter leur parcours de vie à travers un structure narrative.

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Initiation à la peinture item
Initiation à la peinture
35 $

Venez vous pratiquer à la peinture sur toile dans une ambiance des plus conviviale. Au fil de vos séances vous créez votre propre oeuvre d’art.

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Groupe de soutien aux personnes endeuillées item
Groupe de soutien aux personnes endeuillées
15 $

Basé sur l’approche de Jean Monbourquette,

vous allez être accompagnée dans votre cheminement face au deuil durant 10 semaines afin de vous soutenir dans cette étape difficile. Vous serez en groupe soutenu par une intervenante qui vous apportera des outils et une écoute attentive.

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Taï chi Santé - Lundi de 11h à 12h item
Taï chi Santé - Lundi de 11h à 12h
60 $

Mouvements de Taï chi de base sur de la musique entraînante. Respiration, réchauffement et étirements se pratiquant en alternance assis et debout.

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Taï chi 108 - Lundi de 13h15 à 14h15 item
Taï chi 108 - Lundi de 13h15 à 14h15
60 $

Ce cours est ouvert aux avancées et aux personnes ayant déjà une connaissance pratique de cette forme.

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Taï chi Santé - Mercredi de 11h à 12h item
Taï chi Santé - Mercredi de 11h à 12h
60 $

Mouvements de Taï chi de base sur de la musique entraînante. Respiration, réchauffement et étirements se pratiquant en alternance assis et debout.

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Taï chi Santé - Mercredi de 13h30 à 14h30 item
Taï chi Santé - Mercredi de 13h30 à 14h30
60 $

Mouvements de Taï chi de base sur de la musique entraînante. Respiration, réchauffement et étirements se pratiquant en alternance assis et debout.

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Cerveaux actifs item
Cerveaux actifs
15 $

C’est un programme de stimulation cognitive qui aide votre cerveau à conserver sa flexibilité et sa vivacité tout en s’amusant à travers des jeux et exercices.

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Club d'échecs item
Club d'échecs
Gratuit

Affronter de nombreux adversaires et perfectionner votre technique.

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Café rencontre item
Café rencontre
Gratuit

Venez échanger sur différents sujets afin de socialiser et briser votre isolement

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Zone de rechargement-circuit sportif item
Zone de rechargement-circuit sportif
Gratuit

L’activité physique aide à maintenir une bonne santé mentale.

Venez bouger avec nous à votre rythme dans un circuit d’exercices simples.

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Accueille le mieux-être dans ta vie item
Accueille le mieux-être dans ta vie
Gratuit

12 rencontres pour découvrir des trucs et astuces afin de mieux gérer tes émotions, reprendre confiance en toi et en tes capacités a inviter les énergies positives dans ta vie.

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Artisanat libre item
Artisanat libre
Gratuit

C'est un moment de création ouvert à tous. Tricot, peinture, dessin, mandala, lecture tout est possible. Bonne ambiance assurée

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Diner communautaire de Saint-Valentin et Bingo item
Diner communautaire de Saint-Valentin et Bingo
Gratuit

Diner communautaire suivi d'un bingo. Venez passer un bon moment pour souligner la saint-valentin.

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Diner communautaire de Pâques et Bingo item
Diner communautaire de Pâques et Bingo
Gratuit

Diner communautaire suivi d'un bingo. Venez passer un bon moment pour souligner Pâques.

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Conférence - Se ressourcer item
Conférence - Se ressourcer
Gratuit
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Conférence - Démystifier le stress et l'anxiété item
Conférence - Démystifier le stress et l'anxiété
Gratuit

Venez en apprendre d'avantage sur le stress et l'anxiété

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Formation - Les gestes qui sauvent item
Formation - Les gestes qui sauvent
30 $

Venez vous former aux premiers soins en apprenant tous les gestes qui sauvent incluant des spécificités selon chaque saison.

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