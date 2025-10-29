Activité Santé mentale Québec Pierre-de Saurel

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Obligatoir pour l'inscription aux activités
Le programme "Vie en récit" propose une série de 10 ateliers guidant les participants à revisiter leur parcours de vie à travers un structure narrative.
Venez vous pratiquer à la peinture sur toile dans une ambiance des plus conviviale. Au fil de vos séances vous créez votre propre oeuvre d’art.
Basé sur l’approche de Jean Monbourquette,
vous allez être accompagnée dans votre cheminement face au deuil durant 10 semaines afin de vous soutenir dans cette étape difficile. Vous serez en groupe soutenu par une intervenante qui vous apportera des outils et une écoute attentive.
Mouvements de Taï chi de base sur de la musique entraînante. Respiration, réchauffement et étirements se pratiquant en alternance assis et debout.
Ce cours est ouvert aux avancées et aux personnes ayant déjà une connaissance pratique de cette forme.
Mouvements de Taï chi de base sur de la musique entraînante. Respiration, réchauffement et étirements se pratiquant en alternance assis et debout.
Mouvements de Taï chi de base sur de la musique entraînante. Respiration, réchauffement et étirements se pratiquant en alternance assis et debout.
C’est un programme de stimulation cognitive qui aide votre cerveau à conserver sa flexibilité et sa vivacité tout en s’amusant à travers des jeux et exercices.
Affronter de nombreux adversaires et perfectionner votre technique.
Venez échanger sur différents sujets afin de socialiser et briser votre isolement
L’activité physique aide à maintenir une bonne santé mentale.
Venez bouger avec nous à votre rythme dans un circuit d’exercices simples.
12 rencontres pour découvrir des trucs et astuces afin de mieux gérer tes émotions, reprendre confiance en toi et en tes capacités a inviter les énergies positives dans ta vie.
C'est un moment de création ouvert à tous. Tricot, peinture, dessin, mandala, lecture tout est possible. Bonne ambiance assurée
Diner communautaire suivi d'un bingo. Venez passer un bon moment pour souligner la saint-valentin.
Diner communautaire suivi d'un bingo. Venez passer un bon moment pour souligner Pâques.
Venez en apprendre d'avantage sur le stress et l'anxiété
Venez vous former aux premiers soins en apprenant tous les gestes qui sauvent incluant des spécificités selon chaque saison.
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