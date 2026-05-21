Musée École du Rang 2 d'Authier

Organisé par

Musée École du Rang 2 d'Authier

À propos de cet événement

Activités

269 QC-111

Authier, QC J0Z 1C0, Canada

Visite guidée - enfant 0 à 5 ans
Gratuit
Visite guidée - enfant 6 à 11 ans
7 $
Visite guidée - Adulte (12 ans et +)
10 $
Visite guidée - Forfait famille (2 adultes + 2 enfants)
30 $
Visite guidée - Forfait famille (enfant supplémentaire)
2 $

2 $ par enfant de 6 à 11 ans supplémentaire

Animation - Enfant 0 à 5 ans
Gratuit

Animation seulement

Animation - Enfant 6 à 11 ans
7 $

Animation seulement

Animation - Adulte (12 ans et +)
10 $

Animation seulement

Animation - Forfait famille (2 adultes + 2 enfants)
30 $

Animation seulement

Animation - Forfait famille (enfant supplémentaire)
2 $

2 $ par enfant supplémentaire de 6 à 11 ans

Animation seulement

Activités combinées - Enfant 0-5 ans
Gratuit

Combo animation + visite

Activités combinées - Enfant 6 à 11 ans
12 $

Combo animation + visite

Activités combinées - Adulte (12 ans et +)
18 $

Combo animation + visite

Activités combinées-Forfait famille (2 adultes & 2 enfants)
54 $

Combo animation + visite


Activités combinées-Forfait famille (enfant supplémentaire)
3 $

Combo animation + visite

3 $ par enfant de 6 à 11 ans supplémentaires

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