Activités août 2025

940 rue Nolin

Lévis, Québec, G6Z 3H7

Nuit blanche, 1 août (17h00)
Gratuit

La MDJ reste ouverte jusqu’à minuit. Mets ton pyjama et viens profiter d’une soirée remplie d’activités et de plaisir.

Mini-golf fluo, 2 août (13h30)
5 $

Viens tester ton habileté au mini-golf dans un parcours éclatant de couleurs sous les lumières noires ! Une expérience lumineuse et fun qui sort de l’ordinaire !

Souper causerie, 5 août (17h30)
Gratuit

Envie de passer un bon moment entre jeunes autour d’un bon repas ? Rejoins-nous pour notre atelier "Cuisine & Discussions" !
Au programme :
👨‍🍳 On cuisine tous ensemble un plat simple et convivial,
🍽️ On déguste ce qu’on a préparé,
🗣️ Et on prend le temps d’échanger sur un sujet choisi ensemble (valeurs, actualité, passions, vie quotidienne, etc.).
Une activité gourmande, chaleureuse et pleine de discussions enrichissantes, le tout dans une ambiance détendue à la Maison des Jeunes.

Chandail Tie-dye, 7 août (18h00)
Gratuit

Exprime ton style en créant ton propre chandail coloré et unique ! Une activité artistique où tu repars avec une pièce que personne d’autre n’a.

Cueillette de bleuet, 8 août (13h30)
Gratuit

Profite de la nature tout en remplissant ton panier (et peut-être ton ventre !) de délicieux bleuets ! Une sortie douce et savoureuse à souhait.

Marche dans le Vieux-Québec, 9 août (13h30)
Gratuit

Découvre le charme du Vieux-Québec tout en te recentrant sur toi-même avec une marche zen et apaisante. Parfait pour se détendre et recharger ses batteries !

Feux Loto-Québec, 12 août (18h00)
Gratuit

Prépare-toi à en prendre plein les yeux avec un spectacle de feux d'artifice grandiose ! Une soirée magique à vivre entre amis. Nous allons revenir après l'heure d'ouverture, tu dois donc avoir un transport de la MDJ à la maison.

Piscine, 14 août (13h30)
Gratuit

Plonge dans le fun durant des moments rafraîchissants entre amis ! Rien de mieux pour profiter de l’été à fond. Nous serons au Parc Quatre-Saisons.

Grand MDJ, 15 août (10h30)
Gratuit

7 maisons des jeunes se rassemblent pour une journée d’activités et un gros party le soir!

Go Kart, 16 août (13h30)
5 $

Fais chauffer les moteurs et viens vivre des sensations fortes sur la piste ! Adrénaline et fous rires garantis dans cette course entre amis.

Randonnée en vélo, 19 août (18h00)
Gratuit

Pars à l’aventure sur deux roues et explore des paysages magnifiques tout en t’amusant ! Une activité sportive, dynamique et pleine d’air frais. Tu dois apporter ton vélo!

Personnalise ton verre, 20 août (18h00)
Gratuit

Laisse libre cours à ta créativité et transforme un simple verre en une véritable œuvre d’art ! Une activité chill et originale à ramener chez toi.

Frappe de balle de baseball, 21 août (18h00)
Gratuit

Viens tester ta puissance et ta précision avec une session de frappe intense ! Que tu sois pro ou débutant, c’est l’occasion de te dépasser.

Party d'été, 22 août (18h00)
Gratuit

Musique, jeux, rires et soleil : tout ce qu’il faut pour une soirée d’été mémorable ! Viens fêter avec nous et faire le plein de bons souvenirs.

