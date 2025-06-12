Activités août 2025

Envie de passer un bon moment entre jeunes autour d’un bon repas ? Rejoins-nous pour notre atelier "Cuisine & Discussions" !

Au programme :

👨‍🍳 On cuisine tous ensemble un plat simple et convivial,

🍽️ On déguste ce qu’on a préparé,

🗣️ Et on prend le temps d’échanger sur un sujet choisi ensemble (valeurs, actualité, passions, vie quotidienne, etc.).

Une activité gourmande, chaleureuse et pleine de discussions enrichissantes, le tout dans une ambiance détendue à la Maison des Jeunes.