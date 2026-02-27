Activités au Jazz Hot

De 19h15@20h15 : une 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲́𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 en préparation au CSC et ILHC !

Offerte par Michèle Lambin (t.s, psychothérapeute et conférencière... et maman de Sandrine ;)), cette conférence avait fait fureur il y a plusieurs années, nous sommes heureux de l'offrir à nouveau !