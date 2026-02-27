Activités au Jazz Hot

Organisé par
À propos de cet événement
De 19h15@20h15 : une 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲́𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 en préparation au CSC et ILHC !
Offerte par Michèle Lambin (t.s, psychothérapeute et conférencière... et maman de Sandrine ;)), cette conférence avait fait fureur il y a plusieurs années, nous sommes heureux de l'offrir à nouveau !
20h15 : 𝗔𝘁𝗲𝗹𝗶𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗿𝗶𝗻𝗲 pour comprendre les ressemblance et différences entre les bases du Lindy Hop, Boogie, Balboa et Jive. On se prépare pour le CSC et le mix & match de la soirée ! (10$)
𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲́𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗠𝗶𝘅&𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗝𝘂𝘀𝘁 𝗗𝗼 𝗜𝘁 !
Comme à Feeling Swing, vous serez inviter à danser et improviser au son des meilleures chansons Swing, Soul et RnB ! (10$)
𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲́𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗠𝗶𝘅&𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗝𝘂𝘀𝘁 𝗗𝗼 𝗜𝘁 !
Comme à Feeling Swing, vous serez inviter à danser et improviser au son des meilleures chansons Swing, Soul et RnB ! (10$)
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