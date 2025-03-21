Activités avril 2025

Rejoins-nous pour une activité créative où 4 jeunes et 1 jean se réunissent pour transformer un vieux vêtement en une œuvre unique. Redonne une seconde chance à un jean dans ta garde-robe.
Isaute fluo, 25 avril (19h00)
CA$15
Viens t'amuser au Isaute fluo avec la Maison des jeunes ! Le Isaute baisse les lumières et allume les lasers et les lumières noires (Blacklights) pour une expérience unique. C'est l'occasion de dépenser ton énergie au maximum !
Mini cuisine Ados aux fourneaux, 30 avril (18h30)
free
Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine spécialement conçus pour les 11 à 17 ans ! Viens à la MDJ de St-Jean-Chrysostome pour y participer.
