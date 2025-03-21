Activités avril 2025

Viens t'amuser au Isaute fluo avec la Maison des jeunes ! Le Isaute baisse les lumières et allume les lasers et les lumières noires (Blacklights) pour une expérience unique. C'est l'occasion de dépenser ton énergie au maximum !

