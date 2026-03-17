Activités Avril 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Envie de t’impliquer et de faire entendre ta voix ? Rejoins notre comité des jeunes ! 🙌🗣️
19h00
Participe aux discussions, propose tes idées et contribue à créer des projets pour les jeunes.
Envie d’échanger et de partager tes idées ? Viens à notre souper causerie ! 🍽️💬
17h30 à 18h30
On soupe ensemble tout en discutant d’un sujet d’actualité dans une ambiance conviviale.
À prévoir : appétit et ouverture d’esprit 😊
Amateur de sensations ou juste envie de t’amuser, viens participer à notre sortie au laser tag ! 🔫✨
18h30 à 21h30
Plonge dans des parties dynamiques et stratégiques en équipe.
À prévoir : vêtements confortables, espadrilles et bouteille d’eau 💧
Passionné de cuisine ou simplement curieux d’apprendre, participe à nos ateliers de cuisine ! 🍳👩🍳👨🍳
11h30 à 16h30
Viens cuisiner des recettes en après-midi pour les frigos partagés. 🥗🍲
À prévoir : espadrilles et bouteille d’eau 💧👟
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!