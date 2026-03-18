Activités avril 2026

🤸 Envie de bouger et de t’amuser ? Participe à notre sortie au iSaute !

🕕 13h30 à 16h30

🎯 Prépare-toi à sauter et passer un bon moment !

🧦 À prévoir :

• Tenue confortable

• Bouteille d’eau

*Les bas antidérapants sont inclus dans le prix, donc il n’est pas nécessaire d’en acheter ni d’en apporter.