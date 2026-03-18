Activités avril 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Envie de créativité et de couleurs ? Participe à notre activité ça part en couleur !
18h30 à 21h30
On se retrouve à la MDJ pour créer des œuvres !
À prévoir : des vêtements qui ne craignent pas les taches, ta bonne humeur et ton esprit créatif
🤸 Envie de bouger et de t’amuser ? Participe à notre sortie au iSaute !
🕕 13h30 à 16h30
🎯 Prépare-toi à sauter et passer un bon moment !
🧦 À prévoir :
• Tenue confortable
• Bouteille d’eau
*Les bas antidérapants sont inclus dans le prix, donc il n’est pas nécessaire d’en acheter ni d’en apporter.
🎉Passionné de cuisine ou simplement curieux d’apprendre, participe à nos ateliers de cuisine !
11h30 à 16h30
Viens cuisiner des recettes en après-midi pour les frigos partagés.
✅ À prévoir : espadrilles et bouteille d’eau
🗣️ Envie de t’impliquer et de faire entendre tes idées ? Participe au comité jeune !
🕕 18h30 à 19h30
🎯 Viens échanger, proposer des activités et contribuer à des projets motivants !
🕹️ Envie de t’amuser et de relever des défis ? Participe à notre sortie à la Carie Factory !
🕕 18h30 à 22h00
🎯 Viens profiter des jeux d’arcade !
🧦 À prévoir :
• Argent pour les jeux et collations supplémentaires (pas obligatoire).
• Tenue confortable
• Bouteille d’eau
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!