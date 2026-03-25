Centre de ressources pour hommes du sud de Lanaudière

Organisé par

Centre de ressources pour hommes du sud de Lanaudière

À propos de cet événement

Activités - Avril 2026

Documentaire - "Guidons-nous"
Gratuit

2 avril 2026 - 12h à 14h


  1. boul. de Mascouche - Local 204
Groupe partage
Gratuit

7 avril 2026 - 13h à 15h


2500 boul. de Mascouche - Salle 206

Potluck - discussion
Gratuit

9 avril 2026 - 12h à 14h


2500 boul. de Mascouche - Salle 210

Groupe partage
Gratuit

14 avril 2026 - 19h à 21h


2500 boul. de Mascouche - Salle 206

Billard Le Sieur
Gratuit

15 avril 2026 - 13h à 15h


1341 boul. Grande Allée, Terrebonne

Groupe partage
Gratuit

21 avril 2026 - 13h à 15h


2500 boul. de Mascouche - Salle 206

Cuisine collective
Gratuit

27 avril 2026 - 17h à 20h


Maison de la famille Parenfants - 2492 ch. Ste-Marie, Mascouche

Groupe partage
Gratuit

28 avril 2026 - 19h à 21h


2500 boul. de Mascouche - Salle 206

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