Activités - Avril 2026

Organisé par
À propos de cet événement
2 avril 2026 - 12h à 14h
7 avril 2026 - 13h à 15h
2500 boul. de Mascouche - Salle 206
9 avril 2026 - 12h à 14h
2500 boul. de Mascouche - Salle 210
14 avril 2026 - 19h à 21h
2500 boul. de Mascouche - Salle 206
15 avril 2026 - 13h à 15h
1341 boul. Grande Allée, Terrebonne
21 avril 2026 - 13h à 15h
2500 boul. de Mascouche - Salle 206
27 avril 2026 - 17h à 20h
Maison de la famille Parenfants - 2492 ch. Ste-Marie, Mascouche
28 avril 2026 - 19h à 21h
2500 boul. de Mascouche - Salle 206
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