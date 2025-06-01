Activités d'accueil 2025 de l'AÉÉCUM

Montréal, QC H3T 0A3, Canada
Réservé à la cohorte de 2025-2028.
Réservé aux personnes autorisées. Contacter l'AÉÉCUM par courriel.
Réservé aux personnes autorisées. Le billet sera annulé si le code de réduction n'est pas utilisé. Contacter l'AÉÉCUM par courriel.
Réservé aux personnes autorisées. Le billet sera annulé si le code de réduction n'est pas utilisé. Contacter l'AÉÉCUM par courriel.
Réservé aux personnes autorisées. Le billet sera annulé si le code de réduction n'est pas utilisé. Contacter l'AÉÉCUM par courriel.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!