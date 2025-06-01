Ventes fermées

Activités d'accueil 2025 de l'AÉÉCUM

2900 Bd Édouard-Montpetit

Montréal, QC H3T 0A3, Canada

Nouvel étudiant.e
50 $

Réservé à la cohorte de 2025-2028.

Étudiant.e actuel.le de l'UdeM
50 $

Réservé aux personnes autorisées. Contacter l'AÉÉCUM par courriel.

Bénévoles
50 $

Réservé aux personnes autorisées. Le billet sera annulé si le code de réduction n'est pas utilisé. Contacter l'AÉÉCUM par courriel.

Organisateurs (juges)
50 $

Réservé aux personnes autorisées. Le billet sera annulé si le code de réduction n'est pas utilisé. Contacter l'AÉÉCUM par courriel.

Chefs d'équipes
50 $

Réservé aux personnes autorisées. Le billet sera annulé si le code de réduction n'est pas utilisé. Contacter l'AÉÉCUM par courriel.

