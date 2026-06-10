Activités d'accueil de l'AÉÉCUM 2026-2027

Le billet pour les activités d'accueil 2026-2027 est réservé aux étudiants de première année (et chefs d'équipes) et inclut: 2 repas, des collations, des consommations avec et sans alcool, un chandail et l'admission au party de début de session le 29 aout!

Les étudiants ne participant pas aux activités d'accueil, donc les étudiants de deuxième ou troisième année, vous devrez acheter vos billets pour le party de début de session à une date qui vous sera communiquée ultérieurement.