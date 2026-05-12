Activités juillet 2026

Viens faire une randonnée avec nous aux 3 monts à Coleraine! Nous marcherons tranquillement sans pression pour profiter de la nature! Sois prêt à marcher quelques heures.





Date: Mardi 7 juillet 2026





Lieu: Sentiers Pédestres des 3 Monts de Coleraine (6 Av. Saint-Patrick, Saint-Joseph-de-Coleraine, QC G0N 1B0)





Rendez-vous à 13h à la Maison des jeunes (534 rue Ste Marthe, Thetford Mines).





*** Un arrêt sera fait à la Maison des jeunes de Black Lake derrière l'édifice St-Jean (4350, rue St-Jean, Black Lake G6H 1Y6) pour embarquer les jeunes vers l'activité.





Nous serons de retour vers 16h avec un arrêt à la Maison des jeunes de Black Lake avant de revenir vers la Maison des jeunes de Thetford.





À apporter: Vêtements de sports confortable et souliers de sports. Petit sac à dos avec: bouteille d'eau et 1 collation.