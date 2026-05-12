Activités juillet 2026

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À propos de cet événement
Viens faire une randonnée avec nous aux 3 monts à Coleraine! Nous marcherons tranquillement sans pression pour profiter de la nature! Sois prêt à marcher quelques heures.
Date: Mardi 7 juillet 2026
Lieu: Sentiers Pédestres des 3 Monts de Coleraine (6 Av. Saint-Patrick, Saint-Joseph-de-Coleraine, QC G0N 1B0)
Rendez-vous à 13h à la Maison des jeunes (534 rue Ste Marthe, Thetford Mines).
*** Un arrêt sera fait à la Maison des jeunes de Black Lake derrière l'édifice St-Jean (4350, rue St-Jean, Black Lake G6H 1Y6) pour embarquer les jeunes vers l'activité.
Nous serons de retour vers 16h avec un arrêt à la Maison des jeunes de Black Lake avant de revenir vers la Maison des jeunes de Thetford.
À apporter: Vêtements de sports confortable et souliers de sports. Petit sac à dos avec: bouteille d'eau et 1 collation.
Viens nous montrer tes talents au mini-golf!
Date: Mercredi 15 juillet 2026
Lieu: Mini-putt Thetford (3543 Bd Frontenac O, Thetford Mines, QC G6H 2B7)
Rendez-vous à 18h à la Maison des jeunes (534 rue Ste Marthe, Thetford Mines).
*** Un arrêt sera fait à la Maison des jeunes de Black Lake derrière l'édifice St-Jean (4350, rue St-Jean, Black Lake G6H 1Y6) pour embarquer les jeunes vers l'activité.
Nous serons de retour vers 21h avec un arrêt à la Maison des jeunes de Black Lake avant de revenir vers la Maison des jeunes de Thetford.
Viens encourager L'Unicanvas et vivre un match de baseball en gang!
Date: Vendredi 17 juillet 2026
Lieu: Stade Desjardins (217 Rue Bédard E, Thetford Mines, QC G6G 8B3)
Cout: 2 points argent MDJ. Demande à un intervenant tu as combien de points MDJ.
Rendez-vous à 19h à la Maison des jeunes (534 rue Ste Marthe, Thetford Mines). Apporte ton argent de poche pour acheter de la nourriture si tu le désires. La partie débute à 20h. À la fin de la partie, les jeunes sont invités à retourner chez eux et la Maison des jeunes sera fermée.
Pour les jeunes de Black Lake désirant venir à l'activité Match de Baseball, veuillez ajouter l'option transport. Ce billet inclut seulement le transport, il faut aussi ajouter l'activité Match de Baseball séparément pour garantir sa place.
Rendez-vous à la MDJ de Black Lake derrière l'édifice St-Jean (4350, rue St-Jean, Black Lake G6H 1Y6) à 18h30. À la fin de l'activité, les jeunes ayant sélectionné le transport BL-TM seront reconduit à l'édifice St-Jean.
Viens au musée Minéro avec nous pour l'exposition sur les jeux vidéos! L'exposition Maîtres du jeu comprend un environnement immersif de jeux vidéos. Viens découvrir l'évolution du jeu vidéo, deviens un personnage et essaie différents jeux, dont la réalité augmentée!
Date: Mercredi 22 juillet 2026
Lieu: Maison des jeunes de Thetford Mines
Rendez-vous à 13h à la Maison des jeunes (534 rue Ste Marthe, Thetford Mines). Nous serons de retour vers 16h.
Pour les jeunes de Black Lake désirant venir à l'activité Musée exposition sur les jeux vidéos, veuillez ajouter l'option transport. Ce billet inclut seulement le transport, il faut aussi ajouter l'activité Musée exposition jeux vidéos séparément pour garantir sa place.
Rendez-vous à la MDJ de Black Lake derrière l'édifice St-Jean (4350, rue St-Jean, Black Lake G6H 1Y6) à 12h30. À la fin de l'activité, les jeunes ayant sélectionné le transport BL-TM seront reconduit à l'édifice St-Jean vers 16h.
Viens souper avec nous et fait ta propre poutine!
*Inscription obligatoire pour prévoir les quantités de nourriture.
Date: Mardi 28 juillet 2026
Cout: 2 points argent MDJ. Demande à un intervenant tu as combien de points MDJ.
Nous préparerons le souper dès 18h à l'ouverture de la Maison des jeunes.
Viens faire du Kayak avec nous à Disraeli et profite d'une bonne crème molle après avoir pagayer.
Date: Mardi 28 juillet 2026
Lieu: Parc de la gare (150 Rue de la Gare, Disraeli, QC G0N 1E0)
Rendez-vous à 18h à la Maison des jeunes de Black Lake derrière l'édifice St-Jean (4350, rue St-Jean, Black Lake G6H 1Y6). Nous serons de retour vers 21h.
À apporter: Vêtements de sports confortable, maillot de bain, serviette, linge de rechange, bouteille d'eau.
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