Activités juin 2026

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À propos de cet événement
Viens faire du vélo avec nous jusqu’à la cantine chez Bob à Black Lake. Nous emprunterons la piste cyclable et rejoindrons la MDJ de Black Lake pour une crème molle. La crème molle est payée par la Maison des jeunes. Tu dois être prêt à faire environ 20 km de vélo! Tu dois avoir ton vélo et ton casque obligatoirement.
Date: Jeudi 4 juin 2026 (en cas de pluie, la sortie vélo est remise au lendemain, vendredi 5 juin, à 13h, lors de la journée pédagogique)
Lieu: Cantine chez Bob (4030 Bd Frontenac O, Thetford Mines, QC G6H 1H6)
Coût: 3 points MDJ. Demande à un animateur tu as combien de points MDJ.
Rendez-vous à 18h00 à la Maison des jeunes (534 rue Ste Marthe, Thetford Mines). Nous partirons à 18h en vélo. Les jeunes doivent avoir un casque. Toutes les mesures nécessaires seront prises afin d’assurer la sécurité des jeunes durant les déplacements. Après la crème molle prise à la cantine chez Bob à Black Lake, nous reviendrons vers la Maison des jeunes de Thetford.
Viens essayer le disque-golf avec nous, qui combine lancer du frisbee et atteinte d'une cible.
Date: Jeudi 25 juin 2026
Lieu: Parc du p'tit-cap (189 Rue Lafontaine, Thetford Mines, QC G6G 3J3)
Rendez-vous à 13h à la Maison des jeunes (534 rue Ste Marthe, Thetford Mines). Nous serons de retour vers 16h.
À apporter: vêtements de sports confortable et soulier de sport, bouteille d'eau.
Pour les jeunes de Black Lake désirant venir à l'activité Disque-Golf, veuillez ajouter l'option transport. Ce billet inclut seulement le transport, il faut aussi ajouter l'activité Sortie Disque-Golf séparement pour garantir sa place.
Rendez-vous à la MDJ de Black Lake derrière l'édifice St-Jean (4350, rue St-Jean, Black Lake G6H 1Y6) à 12h30. À la fin de l'activité, les jeunes ayant sélectionné le transport BL-TM seront reconduit à l'édifice St-Jean pour 16h.
Pour bien débuter les vacances d'été , viens dormir à la MDJ. Au menu: souper en gang, plusieurs activités, un film, un peu de sommeil et beaucoup de plaisir!
Date: Vendredi 26 juin 2026
Lieu: Maison des jeunes de Thetford Mines (534 rue Ste Marthe, Thetford Mines)
Cout: 5 points argent MDJ. Demande à un intervenant tu as combien de points MDJ.
La soirée débute à 18h, nous t’attendons pour souper. Il y aura un couvre-feu pour dormir à 1h du matin. Les jeunes devront quitter le lendemain à 9h. Un déjeuner sera offert avant le départ.
À apporter: Effets personnels (pyjama, brosse à dents, etc.), oreiller, couvertures ou sac de couchage, matelas de sol/matelas gonflable.
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