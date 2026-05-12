Activités juin 2026

Viens faire du vélo avec nous jusqu’à la cantine chez Bob à Black Lake. Nous emprunterons la piste cyclable et rejoindrons la MDJ de Black Lake pour une crème molle. La crème molle est payée par la Maison des jeunes. Tu dois être prêt à faire environ 20 km de vélo! Tu dois avoir ton vélo et ton casque obligatoirement.





Date: Jeudi 4 juin 2026 (en cas de pluie, la sortie vélo est remise au lendemain, vendredi 5 juin, à 13h, lors de la journée pédagogique)





Lieu: Cantine chez Bob (4030 Bd Frontenac O, Thetford Mines, QC G6H 1H6)





Coût: 3 points MDJ. Demande à un animateur tu as combien de points MDJ.





Rendez-vous à 18h00 à la Maison des jeunes (534 rue Ste Marthe, Thetford Mines). Nous partirons à 18h en vélo. Les jeunes doivent avoir un casque. Toutes les mesures nécessaires seront prises afin d’assurer la sécurité des jeunes durant les déplacements. Après la crème molle prise à la cantine chez Bob à Black Lake, nous reviendrons vers la Maison des jeunes de Thetford.