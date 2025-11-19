Activités décembre 2025

Organisé par
🎄 Édition Spéciale Noël – Deux en un ! 🎉
🍳 Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine ! 👩🍳
👉Viens cuisiner des recettes de Noël en après-midi pour les frigos partagés et par la suite, on t'a organisé une soirée avec un souper festif entre Maisons des jeunes ! Pour cette édition spéciale, mets ton pyjama à la soirée animée à la MDJ de Saint-Jean-Chrysostome. 🎄🎉
✅ À prévoir : Vêtements confortables, espadrilles et bouteille d’eau 💧
Inscris-toi dès maintenant et viens cuisiner avec nous !
La cuisine aura lieu à côté de la MDJ St-Jean-Chrysostome!
Viens vivre un week-end inoubliable du 12 au 14 décembre ! Pour seulement 35$, tu auras droit à : ✨ 2 nuitées 🚌 Transport inclus 🍽️ Repas 🎿 Une activité de ski ou snowboard🛁 Spa et jeux de table🏃♂️ Thématique: Contrer les comportements sédentaires. C'est l'occasion parfaite pour se rassembler, s'amuser et créer des souvenirs inoubliables ! 📧 Une liste des choses à apporter et les règlements seront envoyés par courriel.⚠️ Attention : Un bon comportement est essentiel pour participer ! Ne rate pas cette chance ! Inscris-toi vite et prépare-toi pour un week-end de fun et de partage ! 🌟
Viens tester un parcours de mini-putt fluo !⛳
Inscris-toi vite pour vivre cette expérience unique !😄
Le déplacement vers l’activité se fait avec l’équipe de la Maison des jeunes.
Envie de passer un bon moment entre jeunes autour d’un bon repas ? Rejoins-nous pour notre atelier "Cuisine & Discussions" !
Au programme :
👨🍳 On cuisine tous ensemble un plat simple et convivial,
🍽️ On déguste ce qu’on a préparé,
🗣️ Et on prend le temps d’échanger sur un sujet choisi ensemble (valeurs, actualité, passions, vie quotidienne, etc.).
Une activité gourmande, chaleureuse et pleine de discussions enrichissantes, le tout dans une ambiance détendue à la Maison des Jeunes.
Prépare-toi à vivre un moment unique et apaisant ! Nous accueillons des animaux de zoothérapie! 🐶🐱
📍 Lieu : Maison des jeunes St-Jean-Chrysostome
🎄 Fête de Noël à la Maison des jeunes ! 🎅Viens célébrer la magie des fêtes avec nous dans une ambiance festive!
Au programme :
🍪 Dîner GRATUIT
🎁 Échange de cadeaux et surprises de Noël
