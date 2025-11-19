Activités décembre 2025

🎄 Édition Spéciale Noël – Deux en un ! 🎉

🍳 Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine ! 👩‍🍳

👉 Viens cuisiner des recettes de Noël en après-midi pour les frigos partagés et par la suite, on t'a organisé une soirée avec un souper festif entre Maisons des jeunes ! Pour cette édition spéciale, mets ton pyjama à la soirée animée à la MDJ de Saint-Jean-Chrysostome. 🎄🎉

✅ À prévoir : Vêtements confortables, espadrilles et bouteille d’eau 💧

Inscris-toi dès maintenant et viens cuisiner avec nous ! La cuisine aura lieu à côté de la MDJ St-Jean-Chrysostome!