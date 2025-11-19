Activités décembre 2025

Organisé par
🎄 Édition Spéciale Noël – Deux en un ! 🎉
🍳 Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine ! 👩🍳
👉 Viens cuisiner des recettes de Noël en après-midi pour les frigos partagés et par la suite, on t'a organisé une soirée avec un souper festif entre Maisons des jeunes ! Pour cette édition spéciale, mets ton pyjama à la soirée animée à la MDJ de Saint-Jean-Chrysostome. 🎄🎉
✅ À prévoir : Vêtements confortables, espadrilles et bouteille d’eau 💧
Inscris-toi dès maintenant et viens cuisiner avec nous ! La cuisine aura lieu à côté de la MDJ St-Jean-Chrysostome!
Plonger dans l’ambiance féerique du Marché de Noël Allemand. Entre les lumières scintillantes, les décorations traditionnelles et l’atmosphère chaleureuse, ils vivront une expérience unique qui les transportera directement au cœur des traditions européennes. 🎄🎶
📍 Lieu : Marché de Noël Allemand (Québec)
🕒 Départ : 18h30
🕒 Retour : 22h00
La Maison des Jeunes organise une activité festive pour vos jeunes : une sortie au Woodooliparc, un parc thématique qui se transforme en véritable univers magique pendant le temps des Fêtes. Les jeunes auront l’occasion de découvrir des décors féeriques, des personnages de Noël et de vivre une expérience immersive qui plaira à tous. ✨
📍 Lieu : Woodooliparc (Scott, QC)
🕒 Départ : 11h30
🕒 Retour : 17h00
la Guignolée de Breakeyville, une activité de solidarité qui permet de venir en aide aux familles dans le besoin pendant le temps des Fêtes. Les jeunes auront l’occasion de s’impliquer concrètement dans leur communauté et de vivre une expérience enrichissante et humaine. ✨
📍 Lieu : Breakeyville
🕒 Départ : 11h45
🕒 Retour : 14h45
La Maison des Jeunes organise son grand Party de Noël, une soirée festive où vos jeunes pourront célébrer ensemble la magie des Fêtes. Au programme : bouchées festives, musique, jeux, ambiance chaleureuse et de nombreux moments inoubliables à partager entre amis. 🎄✨
(Les 10 ans sont exceptionnellement les bienvenus)
📍 Lieu : MDJ Breakeyville
🕒 Heure : 18h30 à 22h00
📍 Lieu : MDJ Charny

🕒 Heure : 18h30 à 22h00
📍 Lieu : MDJ Charny
🕒 Heure : 18h30 à 22h00
Une sortie combinant détente et découverte : une baignade à la piscine du Hilton suivie d’une marche dans le Vieux‑Québec. Les jeunes pourront profiter d’un moment agréable à la piscine avant de partir explorer les rues historiques et l’ambiance unique du quartier. ✨
📍 Lieu : Hilton Québec et Vieux‑Québec
🕒 Départ : 12h00
🕒 Retour : 16h30
Veuillez noter qu’il est nécessaire d’apporter :
👙 Maillot de bain
🧴 Serviette
🩴 Sandales
$
