Activités décembre 2025

La Maison des jeunes La Ruche s'associe avec le service d'entraide de St-Romuald pour aider les familles plus démunies durant les Fêtes.





Pour ce faire, nous allons aller porter les portions de nourriture faites la veille et au précédent atelier Ados aux fourneaux dans leur banque alimentaire, afin que le service puisse les distribuer le lendemain aux gens.





Nous faisons simplement un aller-retour pour aller porter les portions, mais c'est une belle occasion de comprendre une réalité différente de la nôtre et de nous sensibiliser. Nous verrons également l'impact de nos cuisines collectives.



À partir de 19h30, la MDJ est ouverte comme d'habitude pour une soirée libre!



