Activités décembre 2025

La Maison des jeunes La Ruche s'associe avec le service d'entraide de St-Romuald pour aider les familles plus démunies durant les Fêtes.
Pour ce faire, nous allons aller porter les portions de nourriture faites la veille et au précédent atelier Ados aux fourneaux dans leur banque alimentaire, afin que le service puisse les distribuer le lendemain aux gens.
Nous faisons simplement un aller-retour pour aller porter les portions, mais c'est une belle occasion de comprendre une réalité différente de la nôtre et de nous sensibiliser. Nous verrons également l'impact de nos cuisines collectives.
À partir de 19h30, la MDJ est ouverte comme d'habitude pour une soirée libre!
Cette fois, viens profiter d'une vraie séance de CrossFit accompagné par un coach avec tes animateurs préférés !
Pense à apporter une bouteille d'eau, des vêtements de sport, des souliers fermés, du déodorant et ton sourire !👟🥤
Rendez-vous à la MDJ à l'heure 18h30 tapant !
La Maison des jeunes La Ruche invite nos jeunes de 10 à 12 ans de 18h30 à 19h30 pour une soirée de noël! Un desserts et des surprises sont au rendez-vous!
À partir de 19h30, la MDJ est ouverte à tous pour une soirée libre!
Les jeunes de 10-11 ans devront partir comme d'habitude à 20h.
Rendez-vous à la MDJ à l'heure 18h30 tapant !
La Maison des jeunes La Ruche vous invite à célébrer Noël avec nous le vendredi 20 décembre, de 18h à 22h.
🎄🎅🏻☃️❆🎀🔔☃︎
Au programme : des bouchées gourmandes, des activités festives et des surprises enchantées.
Venez partager un moment convivial et magique en notre compagnie 😊
La soirée est exceptionnellement réservée aux 12 à 17 ans !
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!